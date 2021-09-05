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Общество

«Осужденных били по голове ножками от табурета»

В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие

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Исправительная колония № 14 УФСИН России по Хабаровскому краю

Исправительная колония № 14 УФСИН России по Хабаровскому краю

27.fsin.gov.ru
В исправительной колонии №14 в городе Амурск Хабаровского края произошла драка между заключенными, в результате которой двое погибли, еще четверо пострадали, сообщил региональный СК. По факту драки заведено несколько уголовных дел. В некоторых источниках также появилась информация, что в исправительное учреждение введен спецназ УФСИН.

Следственные органы следственного управления СКРФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между лицами, отбывающими наказание, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). В рамках оперативно-следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

Сайт Gulagu.net со ссылкой на источники во ФСИН описал подробности инцидента.

«По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлено, что телесные повреждения получены в жилой секции отряда номер шесть, в котором проживали потерпевшие. Туда забежала группа из 10 человек.

Предметом орудия нанесения телесных повреждений являются, предположительно, ножки от табурета, которыми осужденных били по голове.

Два человека скончались — это так называемый «смотрящий» за учреждением Муравьев и его правая рука Ефин. Предварительно причинами нанесения телесных повреждений является ужесточение режимных требований, так как данные осужденные (нападавшие. — «Газета.Ru») поддерживали требования сотрудников администрации и требовали от других осужденных соблюдение правил внутреннего распорядка, изъятия средств сотовой связи, установили запрет на употребление и использование наркотических средств и алкогольной продукции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин произошедшего, а также причастных к нему лиц. В учреждении объявлен подъем личного состава», — приводит портал сводку оперативного дежурного оперативного управления УФСИН со ссылкой на источник.

Позднее стало известно, что ФСИН направила группу сотрудников центрального аппарата в колонию для проверки. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

Один из источников сайта сообщил, что бунт начался из-за конфликта так называемых красных (сотрудничающих с администрацией) и черных (живущих по воровским законам), в ходе которого был убит «положенец» (вор в законе), после чего начался бунт.

Схожую информацию сообщает »Интерфакс».

«Две группы заключенных — те, кто согласен и не согласен с административным распорядком в колонии, устроили массовую драку. По предварительным данным, два человека погибли. Сектор, где произошла драка, был оцеплен. Туда вошел спецназ, которому удалось погасить конфликт и взять ситуацию под контроль», — рассказал изданию информированный источник.

РИА »Новости» со ссылкой на региональную ОНК сообщило, что от осужденных этой колонии поступали жалобы на медицинское обеспечение, но более глобальных жалоб не было.

Бунты в российских колониях происходят регулярно. Осужденные часто жалуются на избиения, несоблюдение законов, а также насильственные действия сотрудников ФСИН.

Например, в марте текущего года в одной из колоний Республики Татарстан заключенные подняли бунт из-за отказа одного из них разрешить конвоирам сфотографировать свои татуировки. Конфликт начался во время обыска в камерах: конвоиры попросили арестанта разрешить сфотографировать его татуировки в виде воровских звезд. Он отказался и устроил драку, которую поддержали другие заключенные. В результате зачинщик бунта, уже отбывающий наказание, получил еще одно уголовное дело по ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

В том же месяце произошел бунт в колонии строгого режима в Свердловской области в Каменске-Уральском.

«Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов», — сообщил начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его словам, несколько человек, «которые привыкли манипулировать другими людьми», нанесли себе незначительные ранения лезвиями.

А в середине апреля 2020 года заключенные ангарской колонии ИК-15 устроили бунт в знак протеста против действий администрации. 20 заключенных порезали руки, на следующий день 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Они собрались на плацу и забросали охранников камнями. Во время бунта возник пожар, были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь на 11 апреля. 18 января 2021 года ФСИН направила большую комиссию в иркутское управление для проверки прав заключенных после жалоб правозащитников и родственников осужденных. По ее итогам возбуждено девять уголовных дел. Сообщалось, что 75 осужденных пострадали от пыток и издевательств, в причастности к которым обвинили 40 сотрудников областных колоний.

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