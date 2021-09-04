«Она пыталась меня морально унизить»

По словам снятой с рейса женщины, после требования сотрудницы авиакомпании она надела маску. Но бортпроводнице этого было недостаточно, и она передала информацию командиру экипажа. Женщину насильно вывели из салона лайнера полицейские — под аплодисменты других пассажиров, а потом составили на нее протокол. Из-за скандала около 400 человек вылетели в Турцию на час позже.

В субботу, 4 сентября, женщину, собравшуюся лететь из Москвы в Анталью, сняли с самолета в Шереметьево из-за дебоша на борту. Рейс N4 1809 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из столицы в 13.50 мск, но задержался из-за скандала более чем на час.

После посадки в самолет бортпроводник попросил пассажирку надеть медицинскую маску, как того требуют действующие коронавирусные ограничения. Однако выполнять их женщина отказалась и вступила в перепалку с членами экипажа. Уговоры не помогли, поэтому сотрудники авиакомпании вызвали на борт полицию, которую другие пассажиры встретили аплодисментами. Сотрудники органов попросили женщину покинуть салон, но она отказалась выходить по-хорошему.

Полицейским и членам экипажа не оставалось ничего другого, кроме как скрутить дебоширку. Однако она начала оказывать сопротивление — на кадрах из салона лайнера видно, как она не хочет покидать свое кресло, начинает кричать и бьет по лицу бортпроводницу. Когда женщину начали насильно выводить из самолета, уставшие ждать вылета пассажиры начали хлопать в ладоши, слышны крики «Ура» и «Уводите уже ее». Некоторые из других пассажиров даже предлагали свою помощь, чтобы женщина быстрее покинула борт.

По данным СМИ, на борту лайнера находились около 400 человек. Самолет смог вылететь из Москвы только в 14.58. Как сообщает «Рен-ТВ», после того, как 36-летнюю женщину вывели из салона и доставили в отдел полиции, на нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

По данным телеканала, женщина занимается бизнесом — ей принадлежит кейтеринговая компания, обслуживающая свадебные и другие мероприятия. У себя в Instagram она заявила, что «собирается жить в своей правде», назвала произошедшее беспределом и пообещала не спускать на тормозах конфликт с экипажем и полицией.

Позже в беседе с «Рен-ТВ» снятая с рейса женщина рассказала свою версию событий на борту. Во всем случившемся она обвинила бортпроводницу. По словам женщины, после требования сотрудницы авиакомпании она все же надела маску.

«Так я надела. С этого момента я сидела в маске. Самолет, как обычно, готовился к отлету, а потом по громкой связи [объявили]: сейчас наш самолет задерживается, потому что вызвали охрану, потому что у нас неадекватный пассажир на борту», — рассказала предпринимательница.

Женщина утверждает, что бортпроводница пыталась ее «морально унизить» — ее не устроило выполнение требования и она нажаловалась командиру экипажа. Предпринимательница собирается найти свидетелей, которые наблюдали конфликт полностью, и подать в суд на авиакомпанию и ее сотрудницу.