Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мария Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального 00:59
Про невесту Роналду снимут документальный фильм 00:55
Сопротивление в Панджшере опровергло захват талибами* четырех районов в регионе 00:42
Сборная Украины по футболу в пятый раз подряд сыграла вничью 00:31
В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке... 00:22
Червиченко: игрок сборной России не может с трех метров попасть в семиметровые... 00:13
В РПЦ посоветовали девушкам искать мужей в храме 00:05
Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину 04.09.2021, 23:58
Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия —... 04.09.2021, 23:54
Рогозин: Маска нужно пригласить на космодром «Восточный» 04.09.2021, 23:47
Общество

«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»

Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Путин и Никанор Толстых

Владимир Путин и Никанор Толстых

ТАСС/twitter.com
Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику из Воркуты, который во время открытого урока истории поправил Владимира Путина, перепутавшего Северную войну с Семилетней. Он отметил переживания мальчика, которые ему пришлось пережить после этого момента. Как развивалась история — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во второй раз прокомментировал эпизод со школьником Никанором Толстых из Воркуты, который во время открытого урока истории поправил Владимира Путина, перепутавшего Семилетнюю войну с Северной.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В День знаний 1 сентября школьник поправил Владимира Путина, когда тот ошибся с названием войны на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Президент России во время обсуждения вопроса по истории назвал Семилетней войну, которую вел Петр I со Швецией. Толстых его поправил — война называется Северной.

Комментируя эту ситуацию, директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева, где учится Никанор, заявила изданию »Подъем», что подросток решился поправить президента из-за наглости, присущей молодым людям.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — сказала она.

В свою очередь, учительница подростка Елена Грозных в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что он просто не смог скрыть неверные сведения, и похвалила его.

«Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет», — сказала она, добавив, что в будущем мальчик может стать учителем истории.

Песков уже комментировал данный эпизод. На следующий день после урока он заявил РИА «Новости», что никаких санкций к ребенку из-за поправки президента не последует.

«Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы», — сказал представитель Кремля.

Некоторое время спустя уже сам Путин прокомментировал этот эпизод.

«А почему это меня должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают историю отечества. Я только рад», — сказал президент России.

В свою очередь председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева выразила мнение, что ошибка президента могла быть неслучайной.

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — приводит РИА «Новости» мнение Медведевой.

По ее словам, такой прием оказался очень результативным и показал, что российские школьники знают историю страны и готовы дискутировать с педагогом.

Две войны

Семилетняя война — крупный военный конфликт XVIII века, который продолжался с 1756 по 1763 год. Он был одним из самым масштабных – боевые действия шли как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии, на Филиппинах.

Северная война фактически длилась с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы (в том числе, Саксония, Русское царство, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая и др.) за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившаяся поражением Швеции, утратившей статус великой державы.

Генеральным сражением между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII стала Полтавская битва. Она состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и ее дальнейшей победе во всем конфликте. 10 июля является Днем воинской славы России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром
Что говорили после первой победы сборной при Карпине
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади
В РПЦ посоветовали девушкам искать мужей в храме
Талибы* ищут афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Новости и материалы
Мария Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального
Про невесту Роналду снимут документальный фильм
Сопротивление в Панджшере опровергло захват талибами* четырех районов в регионе
Сборная Украины по футболу в пятый раз подряд сыграла вничью
В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке по Красной Площади
Червиченко: игрок сборной России не может с трех метров попасть в семиметровые ворота
Племянница Трампа рассказала об интересе своего дяди к Путину
Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия
Рогозин: Маска нужно пригласить на космодром «Восточный»
Губерниев заявил, что у сборной России нет игры
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Рогозин рассказал о степени износа МКС
Наумов: Черышев совершенно не готов к играм за сборную
Рогозин обвинил США в уничтожении коммерческой космонавтики
Снятая за дебош с рейса Москва–Анталья россиянка рассказала свою версию
Карпин заявил, что ему не понравилось качество игры с Кипром
ASOS перестал отправлять товары в Белоруссию
Жена Карпина о матче с Кипром: это не то, что мы ожидали увидеть
Все новости
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Бейонсе — 40
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
«Доброжелательный мужик»: что известно о подозреваемом в похищении 23-летней девушки
Подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестован на два месяца
Проиграл Олимпиаду: почему в Японии сменится премьер-министр
Ёсихидэ Суга отказался от борьбы за власть
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях