«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»

Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику из Воркуты, который во время открытого урока истории поправил Владимира Путина, перепутавшего Северную войну с Семилетней. Он отметил переживания мальчика, которые ему пришлось пережить после этого момента. Как развивалась история — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во второй раз прокомментировал эпизод со школьником Никанором Толстых из Воркуты, который во время открытого урока истории поправил Владимира Путина, перепутавшего Семилетнюю войну с Северной.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В День знаний 1 сентября школьник поправил Владимира Путина, когда тот ошибся с названием войны на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Президент России во время обсуждения вопроса по истории назвал Семилетней войну, которую вел Петр I со Швецией. Толстых его поправил — война называется Северной.

Комментируя эту ситуацию, директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева, где учится Никанор, заявила изданию »Подъем», что подросток решился поправить президента из-за наглости, присущей молодым людям.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — сказала она.

В свою очередь, учительница подростка Елена Грозных в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что он просто не смог скрыть неверные сведения, и похвалила его.

«Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет», — сказала она, добавив, что в будущем мальчик может стать учителем истории.

Песков уже комментировал данный эпизод. На следующий день после урока он заявил РИА «Новости», что никаких санкций к ребенку из-за поправки президента не последует.

«Никто ребенка не отчислит, тем более такого талантливого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы», — сказал представитель Кремля.

Некоторое время спустя уже сам Путин прокомментировал этот эпизод.

«А почему это меня должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают историю отечества. Я только рад», — сказал президент России.

В свою очередь председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева выразила мнение, что ошибка президента могла быть неслучайной.

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — приводит РИА «Новости» мнение Медведевой.

По ее словам, такой прием оказался очень результативным и показал, что российские школьники знают историю страны и готовы дискутировать с педагогом.

Две войны

Семилетняя война — крупный военный конфликт XVIII века, который продолжался с 1756 по 1763 год. Он был одним из самым масштабных – боевые действия шли как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии, на Филиппинах.

Северная война фактически длилась с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы (в том числе, Саксония, Русское царство, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая и др.) за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившаяся поражением Швеции, утратившей статус великой державы.

Генеральным сражением между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII стала Полтавская битва. Она состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и ее дальнейшей победе во всем конфликте. 10 июля является Днем воинской славы России.