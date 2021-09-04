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Общество

«В табор приходит ОМОН»

Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Земли в екатеринбургском районе ВИЗ передали под строительство многоэтажных домов — к 2035 году здесь планируют возвести спальный район. Живущие здесь с 50-х годов прошлого века цыгане рассказывали, что пытались добиться легализации жилья десятилетия, но получали только обещания и отказы властей. В МВД сообщили, что рейд в табор является профилактическим. СМИ пишут, что в последнее время здесь участились случаи краж и мошенничества.

Сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в цыганском поселке в районе ВИЗа Екатеринбурга. Как сообщает E1, в табор около ТРЦ «Радуга Парк» приехал «КамАЗ» с сотрудниками ОМОНа.

По словам очевидцев, полицейские оцепили центральную улицу поселка — улицу Шекспира — около 17 часов по местному времени (15.00 мск) и никого не выпускают из оцепления. На территории табора множество сотрудников с автоматическим оружием, полицейских машин. На фотографиях с места событий видны десятки сотрудников органов, лица у многих скрыты балаклавами. Местные жители утверждают, что их ни о чем не предупреждали и ничего не объясняют. У проживающих здесь цыган массово собирают отпечатки пальцев.

В городском управлении МВД сообщили, что полицейские проводят профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в этом районе. Источник в силовых ведомствах издания URA.RU рассказал, что рейд в цыганском поселке ожидался давно.

«Этот район стал сильно криминализирован — много краж и мошенничеств. ОМОН и сотрудники полиции приняли решение устроить профилактический рейд и переписать жителей поселка. Если кто-то будет подходить по ориентировкам, его увезут в отдел», — объяснил собеседник издания.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы не исключают, что профилактический рейд может быть связан с предстоящим сносом домов цыган и строительством здесь многоэтажного спального района. Как сообщал E1 в апреле, несколько лет назад власти сменили статус земли, на которой десятки лет находится табор — вместо ИЖС теперь здесь можно строить многоэтажки. При этом у большинства цыганских семей нет никаких документов на дома и участки.

Из 80 семей, проживающих в общине, участки оформлены только у пяти. Цыгане из местного табора рассказывали, что осели здесь после указа генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева 1956 года, запрещающего бродяжничество и предписывающего трудоустроить цыган. Тогда представителям кочевого народа из числа молдавских и бессарабских цыган дали работу на местных предприятиях, Верх-Исетской завод (ВИЗ) помог отсыпать на болотистой местности участок, на котором в итоге появился цыганский поселок.

С того времени осевшие здесь жители неоднократно пытались оформить документы на свое жилье, но власти им отказывали. «Нам судья сказала: «Когда дом будут ломать, вы должны еще метелку взять и прибрать, чтобы после себя чисто оставить», — рассказал местный цыганский барон по имени Дмитрий. По его словам, он пытается добиться легализации домов последние 20 лет.

Жилой район планируют построить в ВИЗе к 2035 года: здесь появятся десятки многоэтажных домов, школа, детский сад, спортивный центр. Некоторые участки уже выкуплены застройщиком, он начал работы в этом году.

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