Массовая драка на цыганской свадьбе попала на видео

Массовая драка двух таборов произошла на цыганской свадьбе в Ульяновской области, ее сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в одной из групп «ВКонтакте».

На нем видно, как группа людей выясняет отношения возле дороги. Затем в них на большой скорости въезжает машина и сбивает несколько человек. После чего автомобиль разворачивается и еще несколько раз проезжает по дороге, пытаясь наехать на толпу. К нему присоединяются еще несколько водителей других машин.

Как отмечает портал «73 онлайн», драка началась в Димитровграде в кафе «Ной», где цыгане отмечали свадьбу и затем продолжилась в селе Лебяжье Мелекесского района.

По словам местных жителей, это не первое подобное выяснение отношений у местной цыганской общины, отметили в издании.

В МВД по Ульяновской области порталу сообщили, что после драки в больницу обратились два человека. В данный момент полиция устанавливает причины произошедшего.

Ранее на Дубнинской улице на севере Москвы были задержаны девятнадцать участников уличного конфликта. Две группы мужчин были с огнестрельным оружием, и у них при себе оказались флаги с нацисткой символикой. Информации о пострадавших нет.