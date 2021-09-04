Пробьют по пальцам: карты мигрантов будут содержать данные дактилоскопии

В 2022 году иммигранты в России будут получать специальные карты с данными дактилоскопии и фотографиями, сообщили в МВД. Пластиковые карты будут также содержать ФИО и портрет носителя. С вступлением в силу этого закона в России 29 декабря все мигранты должны будут сдавать отпечатки пальцев.

Министерство внутренних дел РФ начнет выдавать в конце года пластиковые карты трудовым мигрантам и прибывающим в страну на длительное время гражданам иностранных государств. Об этом со ссылкой на проект приказа МВД сообщает ТАСС.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», — говорится в проекте.

Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Получить пластиковую карту с чипом можно будет «при наличии технической возможности», сообщает агентство, в иных случаях удостоверение оформят без электронного носителя.

Пластиковая карта мигранта будет размером с обычную банковскую кредитку. Бумажный документ будет складываться пополам и напоминать почтовую открытку. На нем будут размещены фотография владельца размером 30x40 мм, идентификационный номер, фамилия и имя, дата рождения, пол и гражданство. Кроме того, будет указан орган, выдавший документ.

У пластиковых карт будет чип, содержащий электронное изображение отпечатков пальцев носителя документа. С 29 декабря 2021 года все трудовые мигранты и иностранцы, прибывающие в Россию на срок более 90 дней, должны будут проходить обязательную дактилоскопию.

По данным замглавы МВД Александра Горового, мигранты в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении правоохранителей. Он отметил, что в нынешнем году число таких правонарушений увеличилось на 5%. На нарушения общественного порядка полиция реагирует жестко, задерживает участников драк и привлекает их к ответственности, говорил Горовой.

Ранее коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отмечал, что одним из последствий пандемии и локдаунов можно считать рост зарплатных предложений во всех сферах, особенно в тех, где произошел отток мигрантов. Улучшить ситуацию помогает пересмотр работодателями условий труда и заработных плат.

Массовые драки и их причины

Лето 2021 года отметилось большим количеством драк между мигрантами. В ночь на 30 августа в отдел полиции по району Некрасовка доставили 10 человек — семерых приезжих и трех жителей района; их обвинили в участии в массовой драке. Все они получили штрафы за мелкое хулиганство — от 500 до 1000 рублей.

30 августа было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту массовой драки, произошедшей 27 августа на Бауманской улице — там, по некоторым данным, произошел конфликт между как минимум двумя группами мигрантов. В главке МВД насчитали более 50 участников. Правоохранители задержали 49 человек, 15 из них были оштрафованы за мелкое хулиганство, с остальными провели профилактическую беседу.

За месяц до этого произошла драка у метро «Кузьминки», в которой, по данным полиции, тоже сошлись две группы мигрантов. В результате несколько человек получили побои и ранения, в том числе ножевые. Тогда задержали 103 человека, сообщили в полицейском главке, 46 из них были позже выдворены из России. Столичный мэр Сергей Собянин сразу пообещал жесткие меры: полицейские устроили многодневный рейд, в результате которого пришли с проверкой к 6 тысячам проживающих в Москве приезжим, говорил глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. К 30 августа более 200 человек были депортированы, возбуждено около 800 уголовных дел.

Игорь Савин, заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центрального Кавказа и Урало-Поволжья РАН, заявлял ранее «Газете.Ru», что драки происходят из-за низкой интеграции мигрантов в российское общество.

«Приезжие работники не становятся частью местных сообществ, не вливаются в местное население, и, конечно, в случае конфликтов им в голову не приходит обращаться в полицию, все вопросы решаются внутри их национальных сообществ», — отмечал ученый.

«Для представителей азиатского этноса первостепенное социальное значение имеют их семейные связи: он всегда помнит и знает всех своих даже самых дальних родственников. Внутри этих клановых, семейных сообществ добывается информация, работа, деньги, через них продвигаются интересы. Соответственно, представитель такого этноса и сам готов предоставлять свои ресурсы, если они нужны его клану», — добавил Савин.