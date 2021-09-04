Конкурент «дельты»: приживется ли штамм «мю» в России

В мире продолжает распространение новый «колумбийский» штамм коронавируса — инфицированные появились в Южной Корее и Европе. Ученые пытаются разобраться с назначением загадочной мутации в мю-геноме. Однако в России новый вариант вируса вряд ли распространится — доминирующий у нас штамм «дельта» более агрессивен и, скорее всего, вытеснит конкурента, рассказали «Газете.Ru» вирусологи.

Вставка неизвестного назначения

В пятницу, 3 сентября, в Южной Корее было впервые зафиксировано заражение «колумбийским» штаммом коронавируса «мю», сообщило издание The Korea Herald со ссылкой на представителей местного Управления по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли заявил, что штамм «мю» вызывает интерес из-за высокой контагиозности (заразности) и потенциальной возможности ухода от иммунитета.

«По контагиозности мы всегда можем смотреть в сравнении. В тех регионах, где нет «дельты», он достаточно эффективно распространяется и вытесняет другие штаммы, в тех регионах, где есть «дельта», этого не происходит. Поэтому, что касается России, то в текущей ситуации «мю» вряд ли способен спровоцировать новую вспышку, он вряд ли сможет конкурировать с «дельтой», — рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

Кроме того, ученые из Национального института здравоохранения (Богота) и Исследовательского центра здоровья тропиков (CIST) Колумбийского университета опубликовали статью, в которой описали вариант коронавируса «мю». Специалисты обнаружили вставку в спайковом белке 146 N, но ее назначение пока неизвестно.

«Мутации как раз в основном происходят в спайковом белке, потому что механизмы ухода от нашего иммунитета вырабатываются именно там. Спайковый белок — пространственная структура, в которой много различных аминокислот, последовательностей, и мутации могут происходить в любой части», — пояснил вирусолог Евгений Тимаков.

Он сравнил спайковый белок с виноградной гроздью, где мутация может произойти в любой ягоде.

«Одни мутации незначительные, они просто маскируют кусочек спайкового белка, чтобы не прицеплялись антитела, а другие мутации более значимые. Особенно вызывают беспокойство мутации, которые происходят в RBD-домене — это кусочек спайкового белка, который связан непосредственно с нашими рецепторами на клетках. Если происходит мутация, которая позволяет вирусу фиксироваться и надежнее проникать в клетку, как это было с индийским штаммом, то это тревожный знак. Это означает, что нужно меньше вируса, чтобы спровоцировать тяжелое заболевание», — пояснил он.

Окончательных данных по новой версии коронавируса и его клинической картине пока нет, отметил Тимаков.

«Однако коронавирусная инфекция будет изменяться и мутировать, чтобы адаптироваться к нам, и в каждой стране будут появляться свои штаммы, которым будут присваиваться буквы греческого алфавита, и их в скором станет не достаточно, чтобы означить все мутации», — считает вирусолог.

Предсказать сценарий сложно

В четверг, 2 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что во второй половине сентября может начаться новая волна коронавируса.

«Это ежегодный обычный подъем, мы к нему уже привыкли. В связи с этим мы предполагаем, что и ковид, как респираторная инфекция, также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты», — сказала она.

Сценарий новой волны, вероятно, будет менее драматичным, чем прошлой осенью, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он связывает это с иммунной прослойкой, сформировавшейся за счет вакцинированных и уже переболевших коронавирусом.

«В сентябре появляются новые факторы распространения инфекции — люди возвращаются из отпусков, количество контактов увеличивается, в том числе за счет детей, которые пошли в школу, и студентов, вернувшихся в вузы», — добавил он.

Эти факторы, по его словам, будут способствовать распространению вируса, и есть вероятность, что к концу сентября, как в прошлом году, их влияние станет значимым, и заболеваемость возрастет.

«Еще один источник неопределенности — штамм «дельта», который сейчас доминирует в России, он частично может преодолевать защиту, созданную предыдущей инфекцией или вакцинацией. Поэтому пока прогнозировать, какой будет новая волна, затруднительно», — заключил Лукашев.