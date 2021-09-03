«Насиловал каждый день»: что известно о похищении девушки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде нашли в гараже 23-летнюю Елизавету Бабикову спустя 10 дней после ее исчезновения. На допросе она сообщила, что ее похитил и все это время насиловал 39-летний бизнесмен Сергей Свешников. По словам девушки, он познакомился с ней на сайте знакомств под вымышленным именем. Друзья мужчины не верят, что он мог совершить подобное — они считают, что его подставили. Сам Свешников с 1 сентября перестал выходить на связь.

23 августа 2021 года Елизавета Бабикова познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, который представился Максимом.

«Я зарегистрирована на сайте была с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это.

Мы общались спокойно, он не вызвал у меня негативных эмоций либо информации, которая могла бы мне помешать с ним встретиться», — расскажет она позже на допросе в полиции, ее слова цитирует Telegram-канал «Life Shot».

На следующий день она поехала с Максимом на свидание. Он заехал за ней на черном Range Rover. По словам Бабиковой, мужчина отвез ее в нелюдное место и предложил заняться сексом прямо в машине около остановки.

«Он достал из кармана пачку денежных средств разного номинала и продемонстрировал мне, после чего положил руку мне на колено. Я ему ответила, что это не лучшее место, он пытался меня уговорить, но я все равно отказывала. Далее он достал складной нож из кармана и раскрыл его. Указанный нож он просто демонстрировал, на меня его не направлял», — говорит девушка.

После этого, утверждает она, похититель приказал ей снять трусы, завел руки за спину и надел наручники. Рот он перемотал белым полотенцем со скотчем, ноги связал тросом. Затем они поехали дальше — по пути мужчина несколько раз пытался ее изнасиловать. Однако у него не получилось и он отвез ее в гараж, где закрыл в подвальном помещении — там была оборудована жилая комната с кроватью и холодильником.

«Он меня [изнасиловал]. Далее он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Я ему сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу. После чего он ушел», — сообщила Бабикова следователям.

Вскоре родственники девушки обратились в полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство».

«Когда он приезжал, то всегда надевал балаклаву на голову. Каждый день против моей воли он насиловал меня. Он привозил еду, приезжал всегда в одной и той же одежде», — заявила Бабикова.

Впоследствии на холодильнике девушка заметила бумажку с именем Свешников Сергей Анатольевич.

«Я поняла, что его зовут Свешников С. А. Впоследствии эту бумажку он забрал. Примерно на 6 день моего удержания в подвале он согласился меня выпустить, если я ему заплачу. Однако он узнал, что меня разыскивают, и пояснил, что ему необходимо сменить государственные номера. Далее несколько дней он думал, как он меня выпустит, поэтому он пытался сделать новые номера», — отметила она на допросе.

Спустя еще четыре дня девушку обнаружили в подвале гаража в 15 км от ее дома. Она была прикована наручниками, дверь в подвал была закрыта на замок.

Расследование дела продолжается, подозреваемого в СК пока не назвали. Между тем сам Свешников, на которого правоохранителям указала Бабикова, тоже пропал — его с 1 сентября объявили в розыск. Супруга на своей странице в соцсети попросила людей помочь ей с поисками.

Между тем знакомые Свешникова считают, что он сам мог стать жертвой преступников, рассказала «Газете.Ru» его знакомая Юлия.

«В голове не укладывается. Сережа — очень положительный. Уверена, дело запутанное, и его кто-то подставил. Он на это не способен. У него все в жизни было: бизнес, семья, светлая голова! Тем более его самого до сих пор не нашли — может, кто-то похитил и его», — сказала она.

Известно, что Свешников был гендиректором крупной строительной компании, у него есть супруга и двое детей. По словам его приятеля Романа, он увлекался автомобилями и ездой по грязи. «Обычный мужик, спокойный. Человек был общительный и доброжелательный», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Все свободное время он проводил с семьей, был добропорядочным и отзывчивым, отмечает его друг Юрий. «Я не верю, что он мог это сделать. Мы виделись с ним недавно и ничего странного в его поведении я не заметил. Он — хороший парень, не знаю, почему так получилось», — заключил он.