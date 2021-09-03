В Новой Зеландии произошел теракт. Его совершил одиночка, вдохновившийся ИГ*

В Новой Зеландии террорист-одиночка с ножом напал на посетителей супермаркета. Шесть человек пострадали, преступника ликвидировали полицейские. Власти страны подтвердили, что нападавший был экстремистом-сторонником ИГ * и входил в список наблюдения за террористами службы нацбезопасности.

В районе Нью-Линн на западе новозеландского Окленда днем 3 августа (примерно 14.40 по местному времени) вооруженный холодным оружием преступник совершил нападение на посетителей супермаркета Countdown в торговом центре LynnMall.

На опубликованных очевидцами кадрах из социальных сетей можно увидеть, как злоумышленник заходит в супермаркет, кричит на людей, после чего раздаются выстрелы, а посетители выбегают на улицу под призывы охранника покинуть магазин и кричат входящим вернуться на улицу. Судя по комментариям свидетелей, которые приводит Newshub, изначально никто не понял, что произошло — некоторые, например, подумали, что у кого-то украли телефон.

Шесть человек получили колото-ножевые ранения, трое находятся в критическом состоянии. Преступник ликвидирован — спустя несколько минут после нападения в зале супермаркета его застрелил полицейский, произведя не меньше пяти выстрелов, террорист скончался до прибытия скорой помощи.

На месте остаются и продолжают работы экстренные службы, власти оцепили близлежащие улицы. Заблокирована в том числе дорога, ведущая к мечети Масджид и Билал, которая находится в 5 км от торгового центра LynnMall Countdown, и где, по информации Newshub, правоохранители сейчас проводят обыск в рамках расследования инцидента. Власти советуют гражданам воздерживаться от посещения этого района.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции назвала атаку в Нью-Линне «террористическим актом».

«Это жестокое и бессмысленное нападение. Мне очень жаль, что это произошло», — заявила она.

Известна личность экстремиста-одиночки — это гражданин Шри-Ланки, сторонник идеологии «Исламского государства (организация запрещена в России)». Он прибыл на территорию Новой Зеландии в 2011 году и попал в поле зрения служб национальной безопасности в 2016-м. Ардерн добавила, что в прошлом нападавший представал перед судом, но в тюрьме, по словам премьер-министра, «его не могли содержать». Однако он находился под усиленным наблюдением правоохранителей — преступника ликвидировал как раз полицейский под прикрытием, проводивший за ним слежку в этот день. Других подробностей она не раскрыла, сославшись на судебный запрет.

«Я понимаю, что эта ситуация вызывает вопросы о том, могла ли полиция действовать быстрее или сделать больше. Я уверен, что в рамках закона мы сделали все, что могли, чтобы следить за ним. Тот факт, что мы смогли отреагировать в течение 60 секунд, показывает это», — подчеркнул комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

NZ Herald сообщает, что нападавший якобы планировал теракт «одинокого волка» в начале этого года в Окленде. Ему не смогли предъявить обвинения по законам о борьбе с терроризмом, поскольку, в соответствии с законодательством Новой Зеландии, подготовка теракта сама по себе не квалифицируется как теракт. Вместо этого экстремист был привлечен к уголовной ответственности по менее строгим обвинениям и попал в список наблюдения за террористами.

В Окленде продолжает действовать четвертый уровень изоляции — самый высокий в стране — в связи с ростом количества случаев заражения COVID-19. Он предполагает, что люди должны оставаться дома, а большинство магазинов закрыты для посещения. Супермаркеты остаются открытыми как услуга первой необходимости. Как заявили власти Новой Зеландии, на фоне случившегося в LynnMall правительство не планирует менять карантинные меры.

Не первое нападение

Этот теракт стал второй крупной атакой в нынешнем году, совершенной в сети Countdown. 10 мая, ровно в то же время, что и сегодня, в супермаркете в центре Дандина мужчина ранил четырех человек ножом, все они в итоге выжили. Расследование этого инцидента продолжается, и мотив преступника неясен, но, как указывают правоохранители и очевидцы, злоумышленник во время нападения находился в неадекватном состоянии, что, возможно, было вызвано употреблением наркотических средств. По другим сведениям, он мог быть психически болен.

Нападавшим оказался 42-летний мужчина, власти описали его как «случайного нападавшего». Преступника удалось задержать примерно через пять-десять минут после случившегося. Впоследствии ему были выдвинуты обвинения в покушении на убийство с нанесением ножевых ранений. Имя преступника было разрешено скрыть. Его и заключили под стражу.

Ардерн тогда заверила общественность, что никакого отношения к терроризму его акт не имел. В руководстве Countdown же заявили о намерении обеспечить сотрудников специальными устройствами, которые могли бы их защитить от удара ножом.