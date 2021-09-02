Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле

Оказавшийся у родителей одной из пострадавших девочек телефон, на который предполагаемый педофил снимал изнасилования, мог стать причиной расправы с его владельцем. Отец потерпевшей случайно увидел видео со своей дочерью в телефоне давнего друга семьи. По данным СМИ, после убийства он сам показал оперативникам, где находится труп предполагаемого педофила. Смерть наступила в результате ножевого ранения, сообщили в СК. Все подробности драмы в поселке Прибрежный — в материале «Газеты.Ru».

В Красноглинском районе Самары обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как следует из релиза ведомства, речь идет о мужчине 1989 года рождения. Предположительно смерть наступила в результате ножевого ранения. Труп нашли в лесу у поселка Винтай.

«По данному факту следственными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, ему предшествующие», — говорится в сообщении.

Кого зарезали

Как отметили в СК, в отношении погибшего жителя Самары ранее были возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый, находясь на территории поселка Прибрежный Самарской области, совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет соответственно.

Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон. Этот мобильник оказался у родителей одной из пострадавших девочек, сообщают СМИ,

Кто мог убить предполагаемого педофила

По предварительным данным, на предполагаемого педофила напал отец одной из изнасилованных им девочек, пишет «Комсомольская правда». Семья проживает в том же поселке Прибрежный.

По сведениям СМИ, с 32-летним Олегом С. расправился 34-летний Вячеслав М. Мужчины были давно знакомы. «Они хорошо общались. Олег был вхож в их семью, ребенка на руках держал. После работ выпивали, Олег уснул, а друг нашел у него в телефоне откровенное видео со своей дочерью», — приводит издание слова осведомленного источника.

По данным издания, именно Вячеслав и показал оперативникам, где находится труп его бывшего приятеля. «Сейчас он дает показания. По всей видимости, убийство было совершено еще в конце прошлой недели», — пишет газета.

Также сообщается, что второй жертвой предполагаемого педофила была дочка его бывшей сожительницы.

Смертная казнь для педофилов: за и против

Осужденные за убийство детей и терроризм заслуживают смертной казни, заявил ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Добавим, что 73% участников недавнего соцопроса, выступающих за возвращение смертной казни, считают необходимым применение высшей меры наказания для тех, кто насилует детей.

«Самая главная, самая резкая и нетерпимая реакция — к преступникам, совершившим изнасилование несовершеннолетних. Это понятно, потому что затрагивает самые чувствительные моменты — отношение к детям. Тем более, когда случаются такого рода преступления, естественно, реакция следует эмоциональная, мстительная», — отметил социолог Лев Гудков.

По оценкам юристов, необходимо учитывать, что российские суды могут ошибаться при вынесении обвинительных приговоров. «У меня двоякое мнение на этот счет. С одной стороны, как человек, я считаю, что смертная казнь — это справедливое наказание для лиц, совершающих преступления против детей. С другой стороны, как юрист, зная работу следствия, а также то, что часто допускаются ошибки, в том числе при определении личности преступника, могу сказать, что это очень жесткая мера для тех, кого ошибочно признают виновным. И в данном случае уже нельзя будет повернуть решение вспять», — рассказала «Газете.Ru» независимый юрист Дарья Ахтырко.