Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет 22:27
В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты 22:19
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов 22:18
Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм 22:10
Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы 22:09
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства 21:58
В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета 21:57
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив» 21:45
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью 21:38
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак 21:37
Общество

Звери без «крыши». Почему исчезают животные

В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Лошади Пржевальского на территории Государственного природного заповедника «Оренбургский»

Лошади Пржевальского на территории Государственного природного заповедника «Оренбургский»

Алексей Дружинин/ТАСС
Несколько видов животных, в том числе лошадь Пржевальского, исчезли из дикой природы. Это следует из данных мониторинга, опубликованных Минприроды. Эксперты рассказали о том, как пытаются сохранить краснокнижных животных в РФ и почему одним зверям в этом повезло больше других.

Лошадь Пржевальского, тюлень-монах, кулан, атлантический осетр, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского и еще несколько видов объявлены исчезнувшими, рассказали в Минприроды по результатам ежегодного мониторинга. Это значит, что редкость наблюдаемых в дикой природе России имеет нулевой показатель, следует из статьи ведомства, опубликованного в одном из изданий «Коммерсанта».

Впрочем, стоит оговориться, что природоохранное ведомство использует оборот «вероятно, исчезнувшие». «Вероятно» в данном случае означает, что при проведении длительного мониторинга не удалось зафиксировать ни одной особи, но отдельные особи могут сохраниться в малодоступных местах», — поясняет методист московского зоопарка Николай Карпов.

По его словам, история зоологии знает по крайней мере несколько примеров, когда животное — золотистый или сирийский хомячок или нелетающая птица такахе — были объявлено исчезнувшим с лица Земли, однако затем были вновь обнаружены.

Всего один табун под Оренбургом

С лошадьми Пржевальского подобного, увы, произойти не может: в дикой природе России этих животных невозможно встретить уже как минимум более 150 лет, рассказала «Газете.Ru» ученый секретарь Зоологического музея МГУ, специалист по степным животным Наталья Спасская.

Их останки находят на территории Северного Казахстана, а в России — в Оренбургской области. На данный момент в государственном природном заповеднике «Оренбургский» обитает небольшая группа лошадей Пржевальского и ежегодно появляется несколько жеребят. Четыре особи содержатся в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, рассказывает Карпов.

«Для воспроизведения лошади Пржевальского в естественной среде необходимы обширные степные территории, никак не затронутые хозяйственной деятельностью человека — там не должно быть кочующих табунов лошадей на вольном выпасе, пастбищ и распаханных земель»,

— рассуждает Владимир Кревер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Куда больших успехов добилась соседняя с РФ Монголия, где программа по сохранению и возвращению в природу лошадей Пржевальского действует с начала 90-х годов, рассказывает Наталья Спасская. По ее словам, поголовье этих животных в дикой природе у азиатских соседей России составляет не менее 500 голов.

«Но и там не все гладко, — замечает она. — Монголия — страна сельскохозяйственная, с высокой плотностью домашнего скота. В результате у диких лошадей возникает с ними «недобросовестная конкуренция» за водопои и пастбища — люди так или иначе отнимают у них эти ресурсы».

Зоопарки — это своего рода ковчеги для исчезающих или исчезнувших животных, рассказывает Карпов. Московский зоопарк, говорит он, участвует во всемирной программе по сохранению лошадей Пржевальского, которую координируют их коллеги из Праги — в зоосаде чешской столицы ведут племенную книгу этого животного. Увидеть лошадей Пржевальского в московском зоопарке можно — правда, только в рамках экскурсионного маршрута в Центре под Волоколамском, пояснили «Газете.Ru» в дирекции московского зоопарка.

В нацпроекте, но без крыши

Одновременно с печальными новостями от Минприроды поступили и достаточно отрадные: популяция амурского тигра в России достигло 580 особей, что позволяет не считать его более исчезающим видом, следует из заявления, сделанного представителем WWF в рамках Восточного экономического форума.

«Любое ослабление охранных мероприятий в отношении самого крупного подвида тигра вернет его обратно на грань исчезновения», — предупреждает Николай Карпов.

Как это произошло, например, с переднеазиатским леопардом, который был объявлен исчезнувшим в России ранее, продолжает его мысль Владимир Кревер из WWF. По словам эксперта, данный вид полностью исчез в дикой природе Кавказа, где он обитал; редкие особи, по его словам, эпизодически заходили на территорию нашей страны с территории Грузии и Азербайджана.

«У нас работает питомник, в нем вырастили, обучили жизни в естественной среде и выпустили на волю нескольких подрощенных котят. Однако говорить, что мы наблюдаем этот вид в дикой природе, нельзя», — говорит эксперт.

По его словам, это животное в середине ХХ века целенаправленно истреблялось и считалось хищником-вредителем: его не только отстреливали, но и травили ядами. Амурский тигр тоже до определенного момента был объектом истребления: их бесконтрольно убивали ради дорогих шкур охотники — до 1947 года, когда был принят закон об их охране.

«Амурскому тигру и дальневосточному леопарду повезло — сейчас программы по их сохранению курируют министр юстиции Константин Чуйченко и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов. У других животных такой «крыши» нет», — говорит Кревер.

Сергей Иванов на том же ВЭФ отчитался об увеличении поголовья дальневосточного леопарда до 150 особей. Программы по сохранению больших кошек, некоторых видов китовых, равно как и многих животных из нынешнего списка Минприроды, включены в нацпроект «Экология», указывает эксперт, однако предусмотренного им финансирования на сохранение и приумножение в естественной среде, по его мнению, недостаточно.

По каждому исчезающему виду Всемирный фонд дикой природы, рассказал Кревер, вырабатывает свою стратегию его сохранения, а также привлекает средства для финансирования или софинансирования таких программ. Однако без системного участия со стороны государства реализовать их будет невозможно, полагает эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
В «Мужском государстве» заявили о задержании своего лидера Позднякова
Natura Siberica обещает возобновить производство косметики
Мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции
Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия
Новости и материалы
Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет
В Twitter может появиться возможность удалять подписчиков и архивировать твиты
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм
Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства
В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
У российской гимнастки мошенники сняли все деньги
В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы коронавируса не распространяются в России
Жириновский считает, что надо отменить оценки в школе
Канье Уэст показал финал последней презентации «Donda»
«Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2»
Малафеев оценил дебют Карпина на посту главного тренера сборной России
Туристам рассказали о новых ограничениях по COVID-19 в Турции
Мошенники представились сотрудниками ФСБ и украли у гражданина Германии €10 тысяч
Все новости
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Как сборной России пробиться на мундиаль
Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
Улицы-реки и машины в море. Последствия ливней в Испании
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Миграционный кризис довел до режима ЧП
Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
«Подростковые истории любви никогда не устареют»
Интервью звезд фильма «После» Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях