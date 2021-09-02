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Общество

«Нагорная проповедь и кодекс строительства коммунизма — один в один»

Зюганов назвал Иисуса Христа коммунистом

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов повторил свою позицию об Иисусе Христе как главном коммунисте и сравнил Нагорную проповедь с кодексом строительства коммунизма. В РПЦ, как и раньше, сравнение учения Христа с современными политико-идеологическими течениями назвали некорректными.

Иисус Христос был первым коммунистом на планете. Такое мнение выразил в эфире радио «Комсомольская правда» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма – один в один. Вы просто ахнете», — заявил Зюганов.

Он отметил, что главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» отражен в послании апостола Павла Фессалоникийцам. Глава КПРФ подчеркнул, что изучение Библии способствует пониманию современного мира.

На слова Зюганова отреагировали в РПЦ. Как сообщил «РИА Новости» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, трактовка деяний Христа с политическими учениями неуместна.

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий», — пояснил Кипшидзе.

В послании апостола Павла фессалоникийцам (ныне жители греческого города Салоники) нет никаких упоминаний взаимосвязи труда и награды за него, которые пропагандирует коммунизм. Однако в четвертой главе послания есть такие строки: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались».

Зюганов не впервые называет Иисуса Христа коммунистом, похожие заявления он делал пять лет назад. В апреле 2016 года, обсуждая с ТАСС празднование коммунистами Пасхи, лидер КПРФ сказал, что этот христианский праздник не противоречит солидарности трудящихся.

«Потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах», — объяснял тогда Зюганов.

В своем докладе в 2012 году Зюганов описывал нынешние отношения коммунистической партии с церковью. По его словам, «КПРФ — партия научного коммунизма, а, стало быть, научного, но не воинствующего атеизма». Следовательно, партия гарантирует свободу вероисповедания, уважает религиозные или атеистические взгляды людей.

Зюганов подчеркивал, что сейчас у КПРФ сложились уважительные отношения с духовенством, независимо от религии. Коммунисты, по его словам, решительно не принимает «воинствующий антисоветизм и клерикализм», в ряды партии могут вступать верующие любых религий. Однако пропаганда своих религиозных мировоззрений, тем не менее, в КПРФ запрещена.

В 2017 году Зюганов утверждал, что покоящееся в Мавзолее на Красной площади тело Владимира Ленина можно считать захороненным по православным традициям. «Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли», — объяснил свою позицию политик. Вахтанг Кипшидзе тогда заявлял, что называть погребение Ленина соответствующим православным традициям некорректно, поскольку церковные обычаи предполагают захоронение по своей воле либо по воле родственников усопшего.

«Что касается Ленина, то вопрос о его отношении к православной церкви является абсолютно общеизвестным. Погребение людей в землю не является исключительно православным обычаем. Поэтому вопрос соблюдения православных канонов в отношении Ленина, который значительную часть своей жизни посвятил уничтожению церкви, абсолютно не основателен», — объяснил представитель РПЦ.

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