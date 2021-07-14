«Передовики» коммунистического строительства: как миллиардеры становятся новым «лицом» КПРФ

На съезде КПРФ 25 июня в подмосковном пансионате «Снегири» состоялось лишь формальное утверждение предложенных кандидатур, быстро перешедшее в празднование 77-летия Зюганова. В итоге бороться за думские кресла от партии «трудового народа» будут, например, «земляничный король» Павел Грудинин, строительный магнат, добровольно сдавший думский мандат в январе прошлого года, чтобы вернуться в бизнес, Михаил Авдеев, а также крупный предприниматель, банкир, энергетик и издатель Вадим Кумин, пишет «Независимая газета».

«Как сказал бы товарищ Сталин, других коммунистов у меня для вас нет. Зюгановская КПРФ уже давно и осознанно сделала ставку на полный отказ от своей идеологической основы и тотальную коммерциализацию партии, – отметил вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев. –- Станет ли КПРФ не на словах, а всерьез бороться с буржуями за социальную справедливость, если во главе партии стоят блоцкие, кумины, лябиховы и некрасовы? Сомнительно».

В тандеме

Депутат Госдумы и член думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Лябихов является владельцем 8 квартир и 8 земельных участков, а также 5 жилых домов и 5 нежилых помещений. Даже за пандемийный 2020 год он задекларировал доход в 50,1 миллиона рублей.

По информации журнала «Профиль», Лябихов тесно связан общим крупным строительным бизнесом с другим парламентарием от КПРФ – экс-владельцем бывшей Группы компаний «Лидер Групп», сенатором Александром Некрасовым. С 1992 года Некрасов лично руководил холдингом, где Лябихов был гендиректором, а, став депутатом в 2011 году, передал формальное управление активом своей жене Елене Некрасовой. Аналогичным образом, только с дочерями, поступил и Лябихов. При этом компаньоны полностью сохранили негласный контроль над всеми ключевыми бизнес-структурами и процессами, продолжая наживаться на обманутых дольщиках».

Сам же Некрасов многие годы неизменно входит в сотню богатейших госслужащих и депутатов России по версии журнала Forbes.

Совокупный доход его семьи составил около 3 млрд рублей, несмотря на то, что с 2011 по 2020 годы Некрасов являлся депутатом Государственной думы и членом фракции КПРФ, а в 2020 году стал сенатором от Архангельской области.

По закону парламентариям категорически запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, РИА «Новости» сообщали, что лишь за один только 2017 год официальный доход жены Некрасова составил 2,3 миллиарда рублей.

При этом чета Некрасовых избегает публичности и неохотно идет на контакт с журналистами. Более того, Некрасов за почти 7 лет пребывания в российском парламенте практически ни разу не выступал с трибуны, а в рейтинге «коэффициент полезности депутатов Госдумы» стабильно входил в число самых пассивных депутатов.

Устав — пустое место?

Бывший гендиректор ГК «Лидер Групп» Лябихов получил думский мандат «по наследству» от Некрасова в ноябре 2020 года, когда тот перешел из Госдумы в Совет Федерации. Несмотря на то, что по регламенту освободившийся мандат должен был получить лидер ярославских коммунистов и второй номер в региональной группе федерального партсписка КПРФ Александр Воробьев, а не Лябихов, шедший седьмым. «Эксперты увидели в этом характерную для КПРФ бизнес-ориентацию и протекцию своих постоянных спонсоров», – констатировала «Pravda.ru».

О подобном отношении «зюгановцев» к уставу – основополагающему документу собственной партии идейные коммунисты писали не так давно в нашумевшем «Обращение коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии». «Они (высокопоставленные «зюгановцы» - примечание «Газеты.Ru») погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти, окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов. Для них Устав КПРФ – пустое место. Главное для них – поддержка в Москве», - говорится в документе.

Впрочем, ничего принципиально нового для партии Зюганова тандем Некрасова и Лябихова не продемонстрировал. Например, в 2020 году в обмен на кресло в Совфеде для Некрасова КПРФ отказалась участвовать в выборах губернатора Архангельской области, уступив без борьбы этот пост «единороссу» Александру Цыбульскому, писало РБК.

В Самарской области компартию в полном составе недавно покинул райком Центрального района Тольятти во главе с депутатами тольяттинской гордумы Георгием Акоевым и Максимом Гусейновым. Коммунисты-гордепы уличили руководство фракции КПРФ в том, что местных «красных» фактически заставили отказаться от борьбы за кресло градоначальника, писал «Коммерсант».

Обманутые дольщики

Что же касается «группы Некрасова», то принадлежавшая им ранее и входившая в первую десятку крупнейших застройщиков Московского региона Группа компаний «Лидер Групп» формально прекратила существование еще в 2017 году. «Тогда из-за долгов почти на 800 млн рублей Некрасов и Лябихов раздробили холдинг на «Лидер Групп» с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и «Атлант» с центральным офисом в Москве. Руководить «Лидер Групп» через доверенных лиц остался Некрасов, а «Атлант» возглавил Лябихов. Общий портфель строительства «Лидер Групп» и «Атлант» в Подмосковье сейчас составляет около 3 млн кв. м. Совокупная площадь строящихся объектов — примерно 470 тыс. кв. м. Вновь образованные структуры ГК «Лидер Групп» по-прежнему печально известны тем, что оставляют дольщиков без жилья и экономят на строительстве социальной инфраструктуры», — писала «Pravda.ru».

Например, ЖК «Капитан Немо» обещали сдать еще в 2013 году, но строительные работы не завершены по сей день. И таких долгостроев на счету компании немало. Строительство ЖК «Зеленая Москва» велось с 2008 года, однако первые дома были сданы только в конце 2017 года, сроки переносились 8 раз. В ЖК «Лобня Сити» из 20 запланированных домов пока не введен в эксплуатацию ни один, а сроки передвинуты на 3 года. Строительство ЖК «Город счастья» идет с задержкой в 1,5 года. Сегодня более полутора тысяч дольщиков так и не получили от бывшей ГК «Лидер Групп» приобретенное по договорам долевого строительства жилье.

«По словам участников рынка, организации Некрасова и Лябихова работают по принципу финансовой «пирамиды»: уже начатые проекты финансируются за счет привлечения денег новых дольщиков, – продолжает «Pravda.ru». – В результате объекты превращаются в долгострои, а люди годами не могут въехать в свои квартиры. Многие обманутые дольщики ликвидированной ГК «Лидер Групп» полагают, что их деньги пошли на личное обогащение «красных» дельцов, а также членов их семей и друзей. В соцсетях «ВКонтакте» и Facebook есть даже специальные группы «Лидер Групп: обманутые дольщики строй-пирамиды», в которых состоят свыше тысячи человек. Обманутые дольщики устраивают митинги и пикеты, требуя от структур Некрасова и Лябихова выполнить свои обязательства. При этом многие, осознав бесперспективность своих усилий, просто предостерегают о рисках покупки жилья у компаний Некрасова и Лябихова».

«Появившись 15 лет назад буквально из ниоткуда, группировка «Лидер Групп» стремительно заняла одно из ведущих мест в жилом строительстве страны, прежде всего в обеих столицах, – отмечает член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. – Буквально сразу начались скандальные истории с обманутыми дольщиками. Люди по сей день ждут своего жилья, а Некрасов и Лябихов благополучно заседают в Совфеде и Госдуме и под брендом КПРФ рассуждают о светлом будущем российского народа. Верхушку компартии в этой ситуации ничего не смущает, о чем собственно, свидетельствует выдвижение на выборы в Госдуму 2021 того же Лябихова первым номером в региональной группе. Очевидно, интересы спонсоров для Зюганова куда приоритетнее интересов рядовых граждан. Я могу с уверенностью это заявлять, поскольку далеко не первый год занимаюсь проблемами обманутых дольщиков по всей стране».