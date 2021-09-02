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Общество

Афера на 500 миллионов: в «Станкине» вскрыли схему мошенничества

Суд отправил под домашний арест главу института «Станкина» Григория Зусева

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Под домашний арест отправили Григория Зусева — директора одного из подразделений МГТУ «Станкин». Его подозревают в мошенничестве с госконтрактами на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Зусев уже дал признательные показания. В вузе объяснили «Газете.Ru», что уголовное дело касается контрактов 2016 года.

В Москве задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что руководителя одной из структур системообразующего вуза подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. «После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник ТАСС.

В картотеке московских судов говорится, что 28 августа Тверской районный суд рассматривал ходатайство об избрании Зусеву меры пресечения, но отказался заключать его под стражу. В пресс-службе суда уточнили ТАСС, что директора института отправили под домашний арест до 2 октября, он проходит по ч. 4 ст. 159 УК России.

И.о. ректора вуза Владимир Серебренный в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что уголовное дело касается контрактов 2016 года. По его словам, правоохранительные органы пока не обращались в институт, но учебное заведение готово сотрудничать со следствием.

Другой источник ТАСС пояснил детали уголовного дела Зусева. По его словам, инициатором расследования в «Станкине» выступил Минпромторг. В институте выявлены хищения средств за счет фиктивных подрядов, невыполнения госконтрактов и искусственного увеличения стоимости выполненных работа в два-три раза. По предварительным оценкам, мошенничество могло нанести ущерб до 500 млн руб.

Позже агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что отправленный под домашний арест Зусев дал признательные показания следователям. В них он подробно рассказал о совершенном преступлении. Детали показаний директора не раскрываются. Официальных сообщений об уголовном деле против одного из руководителей «Станкина» от представителей силовых структур на момент написания материала не поступало.

На сайте МГТУ «Станкин» среди структурных подразделений не значится институт технологического развития ракетно-космической промышленности. При поиске по имени задержанного директора сайт выдает ссылку на карточку сотрудника по имени Григорий Юрьевич Зусев, однако переход по ней ведет на страницу, где данных о нем нет.

По данным системы СПАРК в Москве был зарегистрирован индивидуальный предприниматель, полный тезка арестованного. ИП ликвидировано в декабре прошлого года. В качестве основного вида деятельности ИП Зусева указана оптовая торговля, в 2017 году он выступал поставщиком по контракту МГТУ «Станкин» на 480 тыс. руб.

Кроме того Григорий Зусев являлся руководителем и генеральным директором ликвидированного в 2016 году ООО «Новик», зарегистрированного в Москве на Космодамианской набережной, 4/22. Компания вела деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Зусеву принадлежит половина ООО.

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