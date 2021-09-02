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Общество

Полмиллиона за первенца

Минтруд назвал размеры материнского капитала в следующем году

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Артем Геодакян/ТАСС
Сейчас материнский капитал составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. — на второго. В 2022 году цифры вырастут до 503 тыс. руб. и 665 тыс. руб. соответственно. С 2007 года размер выплаты индексируется в соответствии с примерными показателями инфляции.

Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году составит 503 237 руб. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Восточном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сообщил министр.

При условии, что до 2022 года семья получила материнский капитал за рождение первенца, в случае рождения второго ребенка она сможет рассчитывать на выплату в 161 772 руб.

Маткапитал в России выдают с 2007 года, он начинался с суммы в 250 тыс. руб. и изначально выдавался только за рождение второго и последующего ребенка. Цель программы — повысить рождаемость в стране в условиях демографического спада. В 2021 году размер выплаты составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. — на второго. Для получения сертификата нужно обращаться в Пенсионный фонд. При индексации выплаты менять полученный ранее сертификат не нужно.

С 2020 года материнский капитал выдается и за первенца. В конце 2020 года замглавы Минтруда Ольга Баталина говорила, что размер выплаты и дальше будет индексироваться каждый год (в предыдущие годы он повышался в соответствии с инфляцией), а всего по итогам 13 лет программы ей воспользовались более 10 млн российских семей. К началу 2021 года ни разу не воспользовались маткапиталом только 2,5 млн семей.

Сейчас на материнский капитал могут рассчитывать четыре категории граждан:
— женщины, родившие или усыновившие ребенка;
— мужчины, являющиеся единственным усыновителем ребенка;
— отцы (усыновители), вне зависимости от гражданства, если мать была гражданкой России, но была лишена родительских прав или умерла;
— несовершеннолетние, если их родители потеряли право на меры господдержки (например, в случае смерти или лишения родительских прав).

Средства по сертификату являются целевыми, сейчас они могут быть потрачены только на улучшение жилищных условий (в том числе, как компенсация затрат на строительство дома или первый взнос или погашение по ипотеке), получение ребенком образования, пенсионные накопление матери или социальную адаптацию детей-инвалидов.

В феврале 2021 года депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение законопроект о расширении перечня лиц, которым выплачивается маткапитал. Парламентарий предложил выдавать сертификат женщинам из регионов с низкой рождаемостью, которые родили или усыновили третьего ребенка после 1 января 2022 года.

С апреля 2021 года изменились правила использования целевой выплаты — теперь матери, которые ранее направили маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, положить их в ПФР и в будущем выбрать другое целевое использование средств. Ранее у них такой возможности не было. У женщин есть полгода, чтобы вернуть деньги и определиться с их применением. Если они не смогут потратить материнский капитал на жилье, образование в течение шести месяцев или же не продлят период, средства автоматически перечислятся на накопительный пенсионный счет в ПФР.

Летом Минтруд предлагал расширить выдачу маткапитала отцам-одиночкам. В частности, право на выплату хотят дать мужчинам, которые одни воспитывают ребенка, чья умершая или лишенная родительских прав мать не является гражданкой России. Сейчас правило действует только в том случае, если женщина была обладательницей российского паспорта.

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