Риелторы предлагают упростить продажу квартир с маткапиталом

Федеральная сеть риелторских агентств направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину инициативу по упрощению продажи квартир с материнским капиталом, разрешив семьям продать старую квартиру без выделения долей детям. Об этом сообщает газета «Известия».

Как пояснили изданию представители отрасли, улучшение жилищных условий для семей осложняет необходимость погасить весь остаток долга по ипотеке, чтобы выделить доли несовершеннолетним. Покупать новую квартиру можно только после этого шага, пояснили они.

«Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается. Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую», — объяснил в комментарии изданию генеральный директор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Кроме того, риелторы полагают, что необходимо ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

Ранее в Госдуме поддержали идею уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой об увеличении материнского капитала и расширении его формы, а в Минтруде предложили разрешить отцам-одиночкам получать эти средства.