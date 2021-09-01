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Общество

«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм

Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия

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Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»
Бывший схимонах Сергий стал фигурантом уголовного дела по статье о «возбуждении ненависти либо вражды организованной группой». Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы. Уже 2 сентября в Измайловском суде Москвы состоится очередное заседание по другому уголовному делу Сергия, в котором его обвиняют сразу по трем статьям УК РФ (самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу вероисповедания). В среду задержали и Всеволода Могучева — помощника экс-схиигумена. Что известно о новом деле — в материале «Газеты.Ru».

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (настоящее имя — Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы. Об этом 1 сентября сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Также в среду стало известно о задержании помощника Сергия Всеволода Могучева, который отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и публиковал проповеди Романова в YouTube-канале и соцсетях. Могучева задержали в Тюменской области, он ехал на поезде в Екатеринбург. В его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела по статье о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства организованной группой» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

«Сергий также является фигурантом этого дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и т.д.», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, бывший схиигумен Сергий в декабре 2019 года создал и возглавил организованную группу, в состав которой в том числе вошел Могучев и другие лица. Преступная деятельность группы, как считают в СК, носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к евреям, иудеям, католикам и мусульманам. Делалось это с помощью видеороликов с проповедями, которые с лета прошлого года Могучев и Романов записывали и выкладывали в интернет.

По данным источника «Коммерсанта», уголовное дело по экстремизму было возбуждено 20 августа главным следственным управлением СКР. Как рассказал изданию адвокат Могучева Михаил Толмачев, ранее следователи не уведомляли ни его, ни его подзащитного о возбуждении дела. Собеседники газеты, близкие к следствию, рассказывали, что вопрос об экстремизме в уголовном деле Сергия неоднократно обсуждался. Толмачев полагает, что задержание Могучева связано с тем, что следователи пытаются «усилить дело об экстремизме в отношении Сергия в связи с несостоятельностью имеющегося сейчас обвинения».

В свою очередь, адвокаты экс-схиигумена сказали «Ъ», что они не в курсе нового дела. Информации о том, что там фигурирует Николай Романов, у них пока нет.

Уже в четверг, 2 сентября, в Измайловском суде Москвы состоится очередное заседание по другому уголовному делу Сергия (его обвиняют по трем статьям УК РФ — самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу вероисповедания).

Кто такой Николай Романов

Отца Сергия задержали в конце прошлого года, а позднее арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства монахинь в Среднеуральском женском монастыре, который он взял под свой контроль. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «самоуправство» и «нарушение права на свободу совести». Свою вину он не признает.

10 сентября 2020 года церковный суд отлучил Романова от церкви, 19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение. В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории Среднеуральского женского монастыря, а также публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству. Также он, как считают следователи, опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству. Митрополия назвала ситуацию с монастырем захватом.

В июле прошлого года суд уже привлекал экс-схиигумена за экстремизм по административной статье и назначил ему штраф в размере 18 тыс. руб. Предположительно, следствие интересует тот же ролик (сейчас все ролики бывшего клирика удалены). Всеволод Могучев также признавался виновным по той же административной статье. В начале этого года он получил три административных ареста подряд за неповиновение законному требованию сотрудника полиции во время штурма Среднеуральского женского монастыря и за распространение видеороликов с проповедью.

Напомним, Верховный суд РФ постановил рассмотреть дело Николая Романова) в Измайловском районном суде Москвы, о чем ходатайствовала прокуратура. В ведомстве посчитали, что суд следует перенести из Екатеринбурга, где сторонники Сергия «могут дестабилизировать ситуацию». Обвинительное заключение утвердили 2 июля.

Отношение к людям других национальностей

Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, считают 52% участников недавнего опроса Фонда «Общественное мнение». 22% видят в многонациональности больше вреда.

Главные аргументы за многонациональность: «это приучает к уважению и терпимости», «обогащается культура», «обмен опытом». Аргументы против: «самим работы не хватает», «люди приезжие ведут себя по-хамски», «понаехавших много».

Испытывают раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности, 11% россиян. Не испытывают подобной неприязни 87% респондентов.

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