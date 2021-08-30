Реклама с темнокожими, радикальные шовинисты и письмо в ФСБ

Сеть «Тануки» поддержала коллег из «Ёбидоёби» и выложила пост с суши и темнокожим мужчиной, а также попросила Павла Дурова заблокировать Telegram-канал «Мужского государства», где объявили об атаке на рестораторов. После этого, как сообщают в СМИ, в ФСБ поступили звонки о минировании ресторанов «Тануки» — в самой сети угрозы связали с действиями сторонников лидера движения Владислава Позднякова. Как разворачивался скандал, — в материале «Газеты.Ru».

Сеть суши-ресторанов «Тануки» обвинила сторонников движения «Мужское государство» в распространении ложных сообщений о минировании ресторанов, сообщает РБК. По словам директора по маркетингу сети, угрозы поступают от «тех самых каналов [лидера движения] Владислава Позднякова».

«Видимо, теперь он направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны», — заявил представитель «Тануки». Он добавил, что сеть направила материалы в полицию, поскольку «это уже уголовное дело».

До этого сеть потребовала от Павла Дурова и Минсвязи РФ заблокировать Telegram-канал «Мужское государство».

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — говорится в сообщении сети в Instagram.

Перед этим «Мужское государство» объявило о бойкоте и травле «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и радужным флагом, схожим с символикой ЛГБТ. Основатель скандального канала Владислав Поздняков потребовал, чтобы сеть суши-ресторанов «извинилась перед русской нацией за навязывание ей чуждых ценностей».

«Недомужское недогосударство» не на тех напало. Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи — у нас путь свой. <…> На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций», — говорится в ответе «Тануки».

Поздняков перед этим призвал своих сторонников парализовать работу «Тануки», делая множественные заказы и отказываясь от них. Сайт сети также подвергся DDOS-атакам. В Сети также появились сообщения об исчезновении «Тануки» из сервиса доставки «Яндекс.Еда». Однако в компании эти сведения опровергли.

«Все работает. Рестораны-партнеры имеют возможность управлять отображением своих заведений на нашей платформе. «Тануки» работает в «Яндекс.Еде» в штатном режиме», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 30 августа в ФСБ поступили сообщения о минировании всех московских ресторанов «Тануки» — письмо пришло с электронного ящика от некой «Марии Павловой». В публикации сообщения о «минировании» также связываются с действиями сторонников «Мужского государства».

Директор по маркетингу сети Станислав Колосков заявил «Газете.Ru», что посетителям ресторанов «Тануки» ничто не угрожает, все заведения продолжают работать штатно.

«Угроз для гостей нет, все необходимые заявления уже отправлены в правоохранительные органы», — сказал он и отметил, что ситуация с «минированием» сети возникла в результате анонимных звонков от представителей «Мужского государства».

Скандал с «Ёбидоёби»

Накануне другая сеть доставки суши «Ёбидоёби» опубликовала в своем Instagram пост с извинениями «перед русской нацией» за публикацию фотографий с чернокожим мужчиной, пробующим суши в компании двух девушек.

«Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — говорится в посте.

Владелец компании Константин Зимен заявил, что многие люди в интернете начали обвинять его фирму в «пропаганде мультикультурализма». Он также связал информационную атаку на «Ёбидоёби» с действиями «Мужского государства».

«Было условие, что они [«Ёбидоёби»] должны извиниться перед русской нацией в своем главном официальном аккаунте Instagram. Они это сделали! На этом вопрос закрыт», — написал основатель радикального движения Поздняков в своем Telegram-канале.

«Мужское государство» — незарегистрированное движение, пропагандирующее идеи патриархата и шовинизма. Участники движения получили известность как организаторы травли женщин и ЛГБТ-персон. За последние несколько лет ряд участников МГ были осуждены за экстремистскую деятельность.

Скандал во «ВкусВилле»

В начале июля в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте сети магазинов «ВкусВилл» вышла статья с рассказом о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов ЛГБТ-сообщества. Авторы писали, что «не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием». После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость.

Вскоре после этого «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей и удалил статью со своего сайта. Теперь по ссылке, где находился материал, который, как указывается в релизе, «больно задел чувства большинства покупателей», опубликовано пояснение, а на месте фотографии ЛГБТ-семьи появился снимок гетеросексуальной пары с тремя дочками.

В компании публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Спустя месяц семья из четырех женщин из рекламы «ВкусВилла» уехала из России.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей!» — написала она одна из участниц рекламной кампании Юма. Маркетолог «ВкусВилл» Роман Поляков и еще несколько сотрудников компании уволились после скандала с рекламой с ЛГБТ-семьей. После извинений «ВкусВилла» многие из тех, кто поддержал компанию в начале скандала, осудили ее руководство за непоследовательность.