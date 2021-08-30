Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки

В поселке Пено Тверской области второй раз за год за оскорбление личности выписали штраф. Местная жительница постоянно скандалит с соседями, за что в итоге заплатит суммарный штраф в 3 тыс. рублей. Если вам сильно нагрубили, необходимо обратиться в полицию, чтобы приехавший наряд зафиксировал происшествие, пояснила «Газете.Ru» местный прокурор Олеся Шуляк. Можно подать заявление и позже, однако доказать, что вас обругали будет уже сложнее: в этом случае может помочь видео- или аудиозапись. Однако стоит помнить — суд признает ругательным не каждое обидное выражение.

«В законе достаточно обтекаемая формулировка»

На женщину из поселка Пено (Тверская область) поступило три заявления в полицию за ругань с соседями: каждый раз при ссоре с ней люди вызывали наряд, фиксировавший в рапортах факт оскорблений. Об этом «Газете.Ru» рассказала местный прокурор Олеся Шевчук. Из органов МВД дела были переданы в прокуратуру, а оттуда — в мировой суд по области, где и было вынесено постановление о том, что по каждому инциденту скандалистка должна заплатить минимальный штраф — по 1 тыс. рублей.

«С ней почти никто не общается, но 38-летняя женщина умудряется цепляться к соседям и не скупится на матерные и грубые слова – тут и свидетели есть, и полиция в курсе, что за одну из обиженных пришлось вступиться мужу. За один раз она обругала двух соседок, потом – еще одну. По статье 5.61. КоАП РФ, ч. 1 за оскорбление или унижение чести и достоинства штраф для граждан может достигать 3 - 5 тыс. рублей. Мы провели свою проверку по материалам от участкового и приняли решение о возбуждении дела об административном правонарушении», — поделилась прокурор Пеновского района.

Она пояснила, что полиция в этом случае не составляет протокол, а решение о дальнейших действиях по материалам от нее или по заявлению пострадавшего гражданина принимает прокуратура. Ее сотрудники ищут состав преступления и только потом заводят дело, передают в суд – все это по закону должно уложиться в 15 дней после обращения потерпевшего. Обратиться в прокуратуру можно не сразу, но тогда доказать в суде, что вас оскорбили будет сложнее. Именно там принимается окончательное решение, и нужно иметь доказательства – сейчас судьи принимают во внимание видеосъемки и аудиозаписи.

Олеся Шевчук также рассказала, что обидчик платит штраф только после вынесения решения мировым судьей и в течение 10 дней имеет право подать апелляцию, чтобы обжаловать постановление суда. Если же гражданин, в адрес которого были высказаны грубости, решит взыскать еще и моральную компенсацию, то такое заявление подается уже после процессуального решения об административном штрафе.

«То есть это должен быть отдельный иск и отдельная процедура суда.

И важно, что не каждое ругательное выражение суд признает ругательным, – бывает, что ответчику удается доказать, что и он, и его соседи всегда общаются в грубых тонах, и для них это является нормой.

В законе достаточно расплывчатая формулировка: отрицательная оценка личности должна быть выражена исключительно в неприличной, открыто циничной форме, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения между людьми. Вот такое необходимое условия для наличия состава правонарушения», — резюмировала прокурор.

Она отметила, что в этом году в их поселке Пено уже был подобный иск и выигранное дело об оскорблении личности посредством средств связи, проще говоря – соседи поссорились в мессенджере.

«Заявленная сумма может доходить до миллионов рублей»

Похожий случай из своей практики рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«Ссора произошла между соседями по дачным участкам в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Подвыпившая соседская компания оскорбила истца, помимо вызванного наряда полиции, это зафиксировала камера наблюдения, установленная на участке. Это было долгое разбирательство, хотя ответчик не отрицал того, что на записи – именно он и его голос. Основой ссоры стала не столько громкая музыка в тот вечер, а накопившиеся бытовые претензии, в частности из-за душа, установленного слишком близко к забору и дому истца, оттуда текла вода. Так часто бывает у соседей», — уточнил Василий Воробьев.

В итоге, отметил юрист, ответчик заплатил среднюю в таких случаях сумму моральной компенсации истцу – 5 тыс. рублей, и еще 3 тыс. административного штрафа – государству.

Воробьев объяснил, что чаще всего участковые из территориальных органов МВД не дают ход делам об оскорблении личности между частными лицами, потому как это сложно доказать без видео- и аудиозаписей, да и сумма штрафа – всего от 1 до 3 тыс. рублей. Работа с такими правонарушениями отнимает много времени – выезд на место ссоры вместо ловли преступников, бумажная волокита, передача дела в прокуратуру, оттуда – в Мировой суд по субъекту.

«Раньше оскорбление личности было преступлением, за которое могла грозить реальная судимость. Но уже 10 лет вне зависимости от масштаба и огласки такие деяния являются административным правонарушением. Если кого-то оскорбят публично, штраф будет больше – от 3 до 5 тыс. рублей. Потерпевший должен написать участковому или в прокуратуру заявление о возбуждении дела по факту оскорбления», — пояснил Василий Воробьев.

Он отметил, что нередко такие «мелкие» дела правоохранительные органы затягивают до истечения срока давности, а он составляет три месяца. Сумма моральной компенсации обычно небольшая – до 10 тыс. рублей для физических лиц, в случае же с крупным масштабом оскорбления, например, публично или через СМИ, а также для юрлиц – она может доходить до десятков, сотен тысяч и миллионов.

Исходя из практики юриста, больше можно получить, если истец выигрывает судебное разбирательство: ему компенсируются затраты на адвоката и экспертизу, когда она необходима. Такая необходимость иногда возникает, чтобы доказать, что на видео и аудио фигурирует именно тот человек, к которому подают иск, но чаще это встречается в делах об экстремизме. Лингвистическая экспертиза, когда анализируется речь человека, голос, интонации может стоить от 9 тыс. рублей и гораздо больше.

За компенсацией морального вреда и требованием об административном штрафе может обратиться любой, кого оскорбили на словах или в интернете – главное, иметь доказательства. Это способ защиты права на честь и достоинство.

Наиболее эффективной формой коммуникации с соседями являются общедомовые чаты, считает психолог-консультант, член Российского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (РО-ЕКПП) Михаил Тегин .

«За счет того, что чаты обладают коммуникативной и информационной функцией, через них можно снижать количество спорных вопросов и неприятных моментов при личном общении.

Например, через чат можно заранее предупредить соседей, извинившись, о периодах шумных работ во время ремонта. Или о каком-нибудь ЧП, которое может затронуть соседей — например, прорвало трубу», — пояснил он.

Кроме этого, по словам Михаила Тегина, чат несколько обезличивает человека, «ведь собеседники не слышат и не видят друг друга, да еще им приходится тратить время на написание сообщений, соответственно, люди обычно стараются в таком случае формулировать мысли сжато и доступно. А самый простой и ёмкий формат обычно — это нейтральный».

Если же вы чувствуете негатив в свою сторону, психолог советует держать себя в руках и попытаться успокоить агрессора, если не напрямую — словами, то хотя бы ровным тоном голоса, мимикой.

«Практически всегда можно попытаться сместить фокус «беседы» на другие темы», — добавил Михаил Тегин..

Напомним, месяц назад громкую огласку получило дело 44-летнего жителя Нижнего Новгорода, который целых два года истязал соседей, включая по ночам на всю громкость лошадиное ржание и тяжелую музыку. Сюжет о нем вышел в программе «Вести». На мужчину было подано 80 тыс. заявлений, и итоге он получил условный срок — 3,5 года.