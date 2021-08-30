АУЕ* в «Матросской Тишине». Что известно про заключенных-экстремистов

В «Матросской Тишине» выявили экстремистскую группу АУЕ * . Ее участники нарушают порядок содержания под стражей и организуют доставку запрещенных предметов на территорию СИЗО, сообщили в прокуратуре Москвы. Возбуждено уголовное дело. Движение АУЕ было признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда от 17 августа 2020 года. Согласно постановлению, субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.

Экстремистскую группировку заключенных выявили в СИЗО-1 («Матросская Тишина») в Москве. Об этом сообщили в понедельник, 30 августа, в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство (организация запрещена в России)», — указали в ведомстве. По его данным, участники АУЕ воспрепятствуют сотрудникам СИЗО в выполнении служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, а также осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, криминальные авторитеты, в том числе содержащиеся в «Матросской Тишине», не позднее июня 2020 года организовали ячейку АУЕ, «пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».

«В рамках уголовного дела при силовой поддержке отряда специального назначения УФСИН в двух столичных следственных изоляторах следователи ГСУ СК по Москве проводятся обыски», — рассказала Иванова. Она уточнила, что пресечь деятельность экстремистской ячейки удалось благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников прокуратуры, ФСБ и МВД России.

Признано экстремистским

Движение АУЕ (аббревиатура также расшифровывается как «арестантский уклад един») было признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда от 17 августа 2020 года. Согласно постановлению, субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.

«В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодежным движением экстремистской направленности. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — указали в Генпрокуратуре. В ведомстве пояснили, что участники АУЕ совершали различные правонарушения, а также устраивали массовые беспорядки, при этом в деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь.

Аббревиатура АУЕ используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни. В феврале 2020 года Управление Следственного комитета по Тюменской области объявило о начале служебной проверки в отношении своих сотрудников, запечатленных на опубликованных СМИ видео среди участников застолья, на котором звучали выкрики «АУЕ». Позднее одного из следователей уволили.

Запрещенная организация

АУЕ была включена в составляемый Минюстом список организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Движение получило широкое распространение в 40 регионах России. С 2017 по 2020 год полицейские пресекли деятельность 31 молодежной группировки. К уголовной и административной ответственности привлечены более 40 членов подростковых банд.