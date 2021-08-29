Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября 22:03
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо 22:02
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника 21:59
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово 21:48
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы 21:40
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн 21:35
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится... 21:35
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану 21:18
Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею 21:15
Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет 21:10
Общество

Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»

Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@poselenie_aminovka/instagram.com
На экопоселение «Аминовка», куда пустят жить только зрелых и осознанных людей, обратил внимание Следственный комитет. Скандал вокруг еще не построенного поселка начался неделю назад. Его успели обозвать «шариатским анклавом» и сектой. В администрации района заявили, что «Аминовка» — просто грамотный рекламный ход для продажи маловостребованных участков на отшибе. Эксперты назвали шумиху вокруг поселения «инфоцыганством».

Уже почти неделю в СМИ не утихают споры вокруг экопоселения «Аминовка» в Подмосковье. Если кратко: в 140 км от МКАД собираются возвести поселок, жители которого — преимущественно мусульмане — будут организовывать свой быт в соответствии с нормами ислама. «Газета.Ru» разбиралась, что не так с поселением, чем недовольны его будущие соседи, и как на это реагируют авторы проекта.

Все началось 23 августа с публикации Telegram-канала Mash, в которой говорилось об исламском поселении, где на 83 гектарах раскинется община с достаточно жесткими требованиями: запретом на употребление алкоголя, отказом от выращивания и употребления свинины, дресс-кодом. Mash утверждал, что приобрести участок сможет лишь тот, кто получит одобрение некоего наблюдательного совета. Издание называло поселение джамаатом, что не совсем верно. В исламе «джамаат» — это не община, а скорее объединение мусульман для совместного изучения религии. Зачастую джамаатом называют прихожан одной мечети.

На официальном сайте «Аминовки» сказано, что это экопоселение, целью которого является создание «сообщества зрелых осознанных людей». Территория в 83 гектара находится рядом с деревней Нечесово Шаховского района Московской области. Будущим поселенцам доступны участки в 12, 25 и 50 соток за 420, 720 и 1 200 тыс. руб. соответственно. В поселение обещают провести газ, пробурить свою скважину и проложить водопровод, построить школу, детский сад, тренажерный зал, небольшой отель, мечеть, молельный дом, магазин фермерских товаров. На сайте и в видеопрезентации ничего не говорится об условиях покупки земли, религии и отборе будущих поселенцев.

Автором проекта является Амина Шабанова — блогер и разработчик одежды для мусульман. В интервью «Москве 24» она рассказывала, что поселиться в «Аминовке» могут люди разных вероисповеданий — главное, чтобы они были объединены осознанным подходом к жизни. По словам Шабановой, на территории России существует уже около тысячи экопоселений, в которых действуют свои внутренние правила, поэтому она не видит ничего зазорного в том, чтобы создать что-то похожее в Подмосковье.

close
100%
@poselenie_aminovka/instagram.com

В Instagram-аккаунте поселения говорится, что землю для «Аминовки» нашли летом прошлого года. Шабанова заявляла, что большинство участков же распроданы, там уже идет строительство дороги. Как писала «Комсомольская правда», продан только 31 из 171 участка. Газета также цитирует устав экопоселения, в котором прописано, что «на территорию экопоселения «Аминовка» и в члены Партнерства не допускаются представители нетрадиционной сексуальной ориентации».

Также в документе, на который ссылается «КП», говорится, что для жителей старше 12 лет вводится дресс-код: мужчинам запрещено оголять торс и носить шорты выше колена, а женщинам предписано носить необтягивающую и непрозрачную одежду ниже колена, без декольте. В «Аминовке» запрещены алкоголь, наркотики, громкая музыка, ненормативная лексика, свиноводство, химические удобрения и средства для обработки растений, сжигание синтетического мусора.

Сама «Аминовка» сейчас представляет из себя пустырь на окраине Нечесово — деревни с двумя жителями и множеством дачников. О предстоящем строительстве поселения напоминают только колодец и две бытовки с навесом, а также работавшая на окраине поля техника, строящая дорогу. Как объяснили в местной администрации, участки «Аминовки» — это бывшие паевые земли сельхозназначения. В 2011 году их выкупил местный предприниматель родом из Дагестана Хизри Муталов, поделил на участки и начал продавать. Однако земля не пользовалась спросом, поэтому в 2019 году к проекту подключилась Шабанова. Она-то и сделала из поля на отшибе дачного поселка маркетинговый проект, получивший резонанс, говорится в публикации.

Муталов заявил, что участки продаются кому угодно — вне зависимости от вероисповедания и национальности. «Никто в паспорт не смотрит! Нет национальности в паспорте, нет вероисповедания! У меня еврейка 11 Га купила, православные семьи купили!» — утверждал собственник. Первый замглавы администрации Шаховского района Ольга Дементьева объяснила, что никакой «Аминовки» по сути не существует. «Есть разбитые по кадастру участки под дачное строительство, это даже не населенный пункт. Аминовку придумали, это медиапроект. И у него нет никакой юридической основы. Это все — рекламный ход», — пояснила Дементьева.

Эксперт по современному российскому исламу Роман Силантьев и вовсе назвал проект «инфоцыганством». «Это называется сейчас «инфоцыганство», активные блогеры пытаются получить долю с доверчивых товарищей. Ничем эта история с Аминовкой не кончится», — сказал он. По словам Силантьева, ранее уже были попытки создать похожие анклавы, но их организаторы после получения денег сбегали.

Однако сообщения о якобы мусульманском экопоселении в Подмосковье вызвали негодование у исламофобов в соцсетях, а также в СМИ — у православных консерваторов. Телеканал «Царьград», связанный с бизнесменом Константином Малофеевым, выпустил большую статью, посвященную «Аминовке». Ее автор называет экопоселение «шариатским анклавом», «гетто», «сектой» и будущим рассадником радикального ислама и ваххабизма.

По данным «Царьграда», поддержку «Аминовке» высказали в Духовном управлении мусульман. «Задумки и цели этого проекта нам известны — создание мусульманской структуры в рамках одного поселка и по канонам ислама обустройство там жизни. Мы слышали о том, что инициатива есть, что она развивается. Мне как мусульманину очень приятно, что реализовываются такие проекты», — цитирует издание пресс-секретаря регионального управления ДУМ Станислава Токарева. Автор материала утверждает, что строительство «шариатского анклава» непременно приведет к конфликтам его жителей с обитателями Нечесово и дачниками.

Впрочем, о конфликтах информация уже есть. Telegram-канал Readovka сообщал, что приезжающие в «Аминовку» уже начали навязывать свои взгляды другим. В частности, осуждают их внешний вид. «Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. «Вы не должны так ходить!» — это они нам так указывают. Уже указывают», — цитирует Readovka местную жительницу.

Итогом недельной истории с «Аминовкой» стала официальная реакция Следственного комитета. Его глава Александр Бастрыкин поручил проверить все сообщения в СМИ о создании мусульманского поселения в Подмосковье и связанные с ним опасения жителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану
Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга
Гонка «Формулы-1» была завершена после трех кругов
Новости и материалы
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится в реанимации
Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею
Комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу
Организатор фестиваля в Твери подтвердил, что лидер Rammstein не выступит
Конгрессмены США выступили за отставку президента
Российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии
Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу
В МИД Турции заявили, что у Анкары не получится принять беженцев из Афганистана
Гильерме признался, что очень расстроился из-за непопадания на Евро-2020
Пожар полностью охватил 15 этажей жилого дома в Милане
Выступающий против антикоронавирусных мер техасец умер от COVID-19
Талибы* обещали странам Запада, что не будут мешать выезду из Афганистана
Все новости
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
Третий титул в истории: Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила Японию в финале домашнего пляжного ЧМ
Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так
В соцсетях считают, что Байден спал на переговорах — на самом деле он бодрствовал
«Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь на поле»
СК начал проверку по факту гибели вратаря Шишмарева
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана
Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»
Третий триумф в пляжном футболе: Россия выиграла домашний чемпионат мира
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности
Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях