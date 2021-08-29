Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»

На экопоселение «Аминовка», куда пустят жить только зрелых и осознанных людей, обратил внимание Следственный комитет. Скандал вокруг еще не построенного поселка начался неделю назад. Его успели обозвать «шариатским анклавом» и сектой. В администрации района заявили, что «Аминовка» — просто грамотный рекламный ход для продажи маловостребованных участков на отшибе. Эксперты назвали шумиху вокруг поселения «инфоцыганством».

Уже почти неделю в СМИ не утихают споры вокруг экопоселения «Аминовка» в Подмосковье. Если кратко: в 140 км от МКАД собираются возвести поселок, жители которого — преимущественно мусульмане — будут организовывать свой быт в соответствии с нормами ислама. «Газета.Ru» разбиралась, что не так с поселением, чем недовольны его будущие соседи, и как на это реагируют авторы проекта.

Все началось 23 августа с публикации Telegram-канала Mash, в которой говорилось об исламском поселении, где на 83 гектарах раскинется община с достаточно жесткими требованиями: запретом на употребление алкоголя, отказом от выращивания и употребления свинины, дресс-кодом. Mash утверждал, что приобрести участок сможет лишь тот, кто получит одобрение некоего наблюдательного совета. Издание называло поселение джамаатом, что не совсем верно. В исламе «джамаат» — это не община, а скорее объединение мусульман для совместного изучения религии. Зачастую джамаатом называют прихожан одной мечети.

На официальном сайте «Аминовки» сказано, что это экопоселение, целью которого является создание «сообщества зрелых осознанных людей». Территория в 83 гектара находится рядом с деревней Нечесово Шаховского района Московской области. Будущим поселенцам доступны участки в 12, 25 и 50 соток за 420, 720 и 1 200 тыс. руб. соответственно. В поселение обещают провести газ, пробурить свою скважину и проложить водопровод, построить школу, детский сад, тренажерный зал, небольшой отель, мечеть, молельный дом, магазин фермерских товаров. На сайте и в видеопрезентации ничего не говорится об условиях покупки земли, религии и отборе будущих поселенцев.

Автором проекта является Амина Шабанова — блогер и разработчик одежды для мусульман. В интервью «Москве 24» она рассказывала, что поселиться в «Аминовке» могут люди разных вероисповеданий — главное, чтобы они были объединены осознанным подходом к жизни. По словам Шабановой, на территории России существует уже около тысячи экопоселений, в которых действуют свои внутренние правила, поэтому она не видит ничего зазорного в том, чтобы создать что-то похожее в Подмосковье.

close 100% @poselenie_aminovka/instagram.com

В Instagram-аккаунте поселения говорится, что землю для «Аминовки» нашли летом прошлого года. Шабанова заявляла, что большинство участков же распроданы, там уже идет строительство дороги. Как писала «Комсомольская правда», продан только 31 из 171 участка. Газета также цитирует устав экопоселения, в котором прописано, что «на территорию экопоселения «Аминовка» и в члены Партнерства не допускаются представители нетрадиционной сексуальной ориентации».

Также в документе, на который ссылается «КП», говорится, что для жителей старше 12 лет вводится дресс-код: мужчинам запрещено оголять торс и носить шорты выше колена, а женщинам предписано носить необтягивающую и непрозрачную одежду ниже колена, без декольте. В «Аминовке» запрещены алкоголь, наркотики, громкая музыка, ненормативная лексика, свиноводство, химические удобрения и средства для обработки растений, сжигание синтетического мусора.

Сама «Аминовка» сейчас представляет из себя пустырь на окраине Нечесово — деревни с двумя жителями и множеством дачников. О предстоящем строительстве поселения напоминают только колодец и две бытовки с навесом, а также работавшая на окраине поля техника, строящая дорогу. Как объяснили в местной администрации, участки «Аминовки» — это бывшие паевые земли сельхозназначения. В 2011 году их выкупил местный предприниматель родом из Дагестана Хизри Муталов, поделил на участки и начал продавать. Однако земля не пользовалась спросом, поэтому в 2019 году к проекту подключилась Шабанова. Она-то и сделала из поля на отшибе дачного поселка маркетинговый проект, получивший резонанс, говорится в публикации.

Муталов заявил, что участки продаются кому угодно — вне зависимости от вероисповедания и национальности. «Никто в паспорт не смотрит! Нет национальности в паспорте, нет вероисповедания! У меня еврейка 11 Га купила, православные семьи купили!» — утверждал собственник. Первый замглавы администрации Шаховского района Ольга Дементьева объяснила, что никакой «Аминовки» по сути не существует. «Есть разбитые по кадастру участки под дачное строительство, это даже не населенный пункт. Аминовку придумали, это медиапроект. И у него нет никакой юридической основы. Это все — рекламный ход», — пояснила Дементьева.

Эксперт по современному российскому исламу Роман Силантьев и вовсе назвал проект «инфоцыганством». «Это называется сейчас «инфоцыганство», активные блогеры пытаются получить долю с доверчивых товарищей. Ничем эта история с Аминовкой не кончится», — сказал он. По словам Силантьева, ранее уже были попытки создать похожие анклавы, но их организаторы после получения денег сбегали.

Однако сообщения о якобы мусульманском экопоселении в Подмосковье вызвали негодование у исламофобов в соцсетях, а также в СМИ — у православных консерваторов. Телеканал «Царьград», связанный с бизнесменом Константином Малофеевым, выпустил большую статью, посвященную «Аминовке». Ее автор называет экопоселение «шариатским анклавом», «гетто», «сектой» и будущим рассадником радикального ислама и ваххабизма.

По данным «Царьграда», поддержку «Аминовке» высказали в Духовном управлении мусульман. «Задумки и цели этого проекта нам известны — создание мусульманской структуры в рамках одного поселка и по канонам ислама обустройство там жизни. Мы слышали о том, что инициатива есть, что она развивается. Мне как мусульманину очень приятно, что реализовываются такие проекты», — цитирует издание пресс-секретаря регионального управления ДУМ Станислава Токарева. Автор материала утверждает, что строительство «шариатского анклава» непременно приведет к конфликтам его жителей с обитателями Нечесово и дачниками.

Впрочем, о конфликтах информация уже есть. Telegram-канал Readovka сообщал, что приезжающие в «Аминовку» уже начали навязывать свои взгляды другим. В частности, осуждают их внешний вид. «Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. «Вы не должны так ходить!» — это они нам так указывают. Уже указывают», — цитирует Readovka местную жительницу.

Итогом недельной истории с «Аминовкой» стала официальная реакция Следственного комитета. Его глава Александр Бастрыкин поручил проверить все сообщения в СМИ о создании мусульманского поселения в Подмосковье и связанные с ним опасения жителей.