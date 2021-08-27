Треш-стрим довел блогера до СИЗО

Московский суд арестовал на два месяца стримера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке. Как объяснял блогер, совершить правонарушение его заставил «начальник».

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об аресте стримера Евгения Дмитерко, распылившего газовый баллончик в лицо 55-летней женщине-инвалиду в Измайловском парке, сообщает ТАСС.

«Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 27 августа удовлетворено ходатайство <…> в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), Дмитерко Евгения Алексеевича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в постановлении.

Ранее подозреваемый рассказал, что совершил правонарушение по указанию своего «начальника», известного под ником Репейник. Находясь в Измайловском в компании своего «руководителя» и других лиц, он брызнул баллончиком в лицо незнакомой женщине один раз и хотел отдать баллончик Репейнику. Однако тот сказал (по словам Дмитерко), что одного раза «мало, это было мимо, ты промазал, это не считается, давай еще раз иди переделывай».

Также стример принес свои извинения потерпевшей.

«Когда мы протрезвели, на том же стриме, я извинился перед женщиной и хочу еще раз принести ей извинения. Я полностью осознал и раскаиваюсь в содеянном. Скорее всего, ничего подобного в моей жизни больше не произойдет», — сказал Дмитерко во время допроса.

Также он отметил, ранее его «начальник» уже распылял баллончик в лицо другим прохожим, а сам он «работает» стримером чуть больше двух лет.

Мать Дмитренко в беседе с РЕН ТВ призналась, что не знает, как искупить вину перед пострадавшей: «Уважаемый и любимый человек сказал, он и сделал, он не думал, чем это закончится и в какой ужас он вляпался. Я в себя не могу прийти, в шоковом состоянии от этого. Я не знаю, как искупить вину перед этой женщиной».

Она добавила, что Евгений Дмитренко на стриме был нетрезв.

«Совершенно жутчайший, но это был совершенно пьяный вдрызг человек, который напился на стриме. <...> Теперь он выглядит чудовищем, бандитской мордой, но это наоборот домашний мальчик, нежненький. Это все стечение диких обстоятельств, мне очень жаль», — сказала женщина.

Потерпевшая в свою очередь призналась, что во время нападения ее затрясло от страха.

«Подошли какие-то парни, высокие, сказали мне раздеться догола и ложиться на рельсы. Но я же не дура. Я не была на это согласна. Затем они мне брызнули в лицо. После этого сильно щипало лицо и руку. Я испугалась, меня затрясло. Я даже не думала, что так получится», — заявила женщина.

Напомним, что на следующий день после инцидента в парке, во время очередного стрима, неизвестный разбил стекло квартиры, где находились блогеры. Спустя некоторое время там появились уже полицейские, которые также пытались попасть в квартиру через окно. Все это происходило во время прямого эфира, зрители которого просили не выключать трансляцию несмотря на приезд правоохранителей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить треш-стримы.

«Давайте дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно донастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими с тем, чтобы не допускать подобного рода явления. Это страшные вещи, которые происходят», — сказала она в середине декабря 2020 года.

Матвиенко коснулась этой темы после резонансного стрима блогера Reeflay (Станислав Решетняк), во время прямого эфира которого умерла девушка. Позднее против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека»). Суд назначил Решетникову наказание в виде шести лет колонии строгого режима.

Еще один известный треш-стрим провел Mellstroy (Андрей Бурим). В октябре 2020 года во время организованной им трансляции из апартаментов в «Москва-сити» он несколько раз подряд ударил девушку лицом об стол. Пострадавшая модель обратилась в больницу, у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травму, сотрясение мозга и ушибы.

На него было заведено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Впоследствии суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.

Идею Матвиенко поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Трэш-стрим — это пропаганда насилия и иных действий насильственного характера, которая распространяется через интернет.<…> Если ты занимаешься пропагандой, предположим, негодяйства или нацисткой символики через СМИ, то это ответственность. Через интернет же ответственность практически не наступает. Интернет-площадки должны быть приравнены к СМИ», — отметил он в интервью ЛенТВ24.

Треш-стримы — это видео, зрители которых делают пожертвования участникам, а те исполняют желания аудитории в прямом эфире.