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Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных

Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле

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Пострадавших при взрывах в Кабуле доставляют в госпиталь, 26 августа 2022 года

Пострадавших при взрывах в Кабуле доставляют в госпиталь, 26 августа 2022 года

Reuters TV/1TV/Reuters
Столица Афганистана подверглась террористической атаке. В результате нескольких взрывов 90 человек погибли, не менее 158 ранены. Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство». Пентагон, потерявший 12 военнослужащих, ждет новых атак террористов.

Утром 26 августа Минобороны Великобритании, а также несколько других стран предупредили о возможных терактах в Афганистане.

Первые сообщения о взрывах в Кабуле стали появляться около 17:00 по московскому времени. Сдетонировала бомба рядом с отелем Baron, который находится буквально в километре от аэропорта. Второй взрыв произошел около северных ворот воздушной гавани.

Очевидец рассказал Telegram-каналу Readovka, что два взрыва прогремели почти одновременно.

«Очень много женщин и детей погибло. Мой дом находится в 10 минутах ходьбы от аэропорта, но когда прогремел взрыв, у нас выбило все окна. У ворот аэропорта (где прогремел один из взрывов — «Газета.Ru») находилось очень много людей. «Талибан» (организация запрещена в России) запрещает вести съемку на улицах, в том числе последствия взрыва», — сказал он.

«В замешательстве после взрывов я уронил документы, которые могли бы мне помочь улететь из Афганистана с женой и детьми. Я больше никогда не поеду в аэропорт», — цитирует другого очевидца Al Arabiya.

В результате террористической атаки в Кабуле погибли 90, ранены — не менее 158 человек, сообщает CBS со ссылкой на минздрав Афганистана В свою очередь в Пентагоне официально подтвердили гибель 12 военнослужащих США, еще 15 получили ранения.

Эти потери армии США стали крупнейшими единоразовыми за последние годы, отмечает РБК. Самые большие разовые потери в Афганистане армия США понесла 6 августа 2011 года, когда в сбитом вертолете CH-47 погиб 31 американский военнослужащий.

Российских граждан в районах терактов не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на данные дипломатической миссии в Кабуле.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ (организация запрещена в России), сообщил Reuters со ссылкой на агентство боевиков.

Представитель террористического движения «Талибан», под контролем которого находится почти вся территория Афганистана, включая Кабул, осудил акты терроризма.

«Исламский эмират Афганистан» решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны», — написал на своей странице в Twitter Забихулла Муджахид.

В Пентагоне ожидают, что террористические атаки в столице Афганистана будут продолжаться.

«Мы полагаем, что террористы хотят продолжать эти нападения, и ожидаем, что эти атаки продолжатся. США дадут военный ответ, когда установят, кто несет ответственность за теракт в Кабуле», — сказал глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Спустя несколько часов после первой атаки террористов произошли еще несколько взрывов, однако никаких подробностей о пострадавших не поступало. Чуть позже стало известно, что некоторые из них были контролируемыми — их произвели военные США для уничтожения боеприпасов.

Тем временем в аэропорту продолжается эвакуация иностранных контингентов.

«Хотя мы огорчены в связи с гибелью людей — как американцев, так и афганцев, мы продолжаем выполнять миссию. Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и оказавшихся под угрозой афганцев. Несмотря на атаку, мы продолжаем эвакуацию», — заявил генерал Маккензи.

Также о продолжении эвакуации сообщили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На фоне событий в Афганистане президент США Джо Байден провел встречу с ключевыми советниками. Как сообщается, он общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли.

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