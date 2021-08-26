В Кабуле прогремели взрывы. Погибли американцы

Американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщают, что угроза новых атак... 19:10 Американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщают, что угроза новых атак в Кабуле сохраняется, так как взрывы рядом с аэропортом могут быть часть продолжающейся и скоординированной атаки

Очевидцы сообщают, что рядом с местом, где произошел один из взрывов, находились... 19:00 Очевидцы сообщают, что рядом с местом, где произошел один из взрывов, находились около 500 человек Graphic footage of the bloody aftermath of the blast at #Kabul airport flooded social media and local media shared videos and pictures of the wounded being transported to emergency care as ambulances rushed to keep up with the flow of the injured.https://t.co/CyEBLaiMUQ pic.twitter.com/v1kS6Nznb0 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 26, 2021

Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на руководство британских силовых ведомств... 18:50 Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на руководство британских силовых ведомств сообщает, что к взрывам причастны участники группировки «Вилаят Хорасан», это афганское отделение ИГ (организация запрещена в России)

«Талибан» сообщил, что при взрывах около аэропорта Кабула ранены 52 человека... 18:47 «Талибан» сообщил, что при взрывах около аэропорта Кабула ранены 52 человека (РИА «Новости») Two explosions have been reported outside of Kabul airport. Taliban officials say at least 11 people have been killed and several others injured.



Follow our LIVE updates: https://t.co/Kn0wXQ3iRg pic.twitter.com/tcaQZ6kUR1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 26, 2021

Российских граждан в аэропорту Кабула во время взрывов не было, сообщила официальный... 18:40 Российских граждан в аэропорту Кабула во время взрывов не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель «Талибана» заявил, что в результате взрыва погибли 13 человек... 18:09 Представитель «Талибана» заявил, что в результате взрыва погибли 13 человек, в числе которых дети и представители движения

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что один взрыв произошел рядом с отелем... 18:07 Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что один взрыв произошел рядом с отелем Baron, а второй недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. Также он подтвердил гибель нескольких граждан США Early pictures from Afghanistan show smoke rising from an area near Kabul airport after bomb attacks



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В одну из больниц Кабула на данный момент доставлено больше 30 пострадавших... 18:05 В одну из больниц Кабула на данный момент доставлено больше 30 пострадавших в результате взрывов, 6 из них погибли

По сообщениям СМИ второй взрыв произошел в результате подрыва автомобиля 18:03 По сообщениям СМИ второй взрыв произошел в результате подрыва автомобиля

В Минобороны Турции подтвердили, что рядом с аэропортом произошло два взрыва 18:02 В Минобороны Турции подтвердили, что рядом с аэропортом произошло два взрыва Kabil Havaalan dnda iki patlama olmutur. Birliimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur. — T.C. Mill Savunma Bakanl (@tcsavunma) August 26, 2021

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что один из взрывов произвел... 18:00 Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что один из взрывов произвел террорист-смертник ИГ The moment when the explosion occurred at #Kabul airport. via #Kabul_Airport pic.twitter.com/tv3uYL0aRC — Shafi - Z a z a i (@ShafiZazai2) August 26, 2021

По данным Pajhwok, взрывов было два, пострадали более 50 человек 17:56 По данным Pajhwok, взрывов было два, пострадали более 50 человек

Взрыв произошел около отеля Baron, который находится в нескольких километрах от аэропорта... 17:53 Взрыв произошел около отеля Baron, который находится в нескольких километрах от аэропорта Кабула