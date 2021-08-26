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Общество

В Кабуле прогремели взрывы. Погибли американцы

СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали более 70 человек

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Рядом с аэропортом Кабула, который контролируют военные США, произошли взрывы, в результате которых, по сообщениям СМИ, погибли 13 человек. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:10

Американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщают, что угроза новых атак в Кабуле сохраняется, так как взрывы рядом с аэропортом могут быть часть продолжающейся и скоординированной атаки

19:00

Очевидцы сообщают, что рядом с местом, где произошел один из взрывов, находились около 500 человек

18:50

Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на руководство британских силовых ведомств сообщает, что к взрывам причастны участники группировки «Вилаят Хорасан», это афганское отделение ИГ (организация запрещена в России)

18:47

«Талибан» сообщил, что при взрывах около аэропорта Кабула ранены 52 человека (РИА «Новости»)

18:40

Российских граждан в аэропорту Кабула во время взрывов не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

18:09

Представитель «Талибана» заявил, что в результате взрыва погибли 13 человек, в числе которых дети и представители движения

18:07

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что один взрыв произошел рядом с отелем Baron, а второй недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. Также он подтвердил гибель нескольких граждан США

18:05

В одну из больниц Кабула на данный момент доставлено больше 30 пострадавших в результате взрывов, 6 из них погибли

18:03

По сообщениям СМИ второй взрыв произошел в результате подрыва автомобиля

18:02

В Минобороны Турции подтвердили, что рядом с аэропортом произошло два взрыва

18:00

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что один из взрывов произвел террорист-смертник ИГ

17:56

По данным Pajhwok, взрывов было два, пострадали более 50 человек

17:53

Взрыв произошел около отеля Baron, который находится в нескольких километрах от аэропорта Кабула

17:51

СМИ сообщили, что в результате взрыва рядом с аэропортом Кабула, пострадали 15 человек, 10 погибли. В аэропорту в эти дни проходит эвакуация иностранных граждан после прихода к власти «Талибана». Вместе с ними пытаются бежать из страны и простые афганцы. «Талибан» 25 августа закрыл им доступ в аэропорт, пускают только тех, у кого есть иностранные документы. Тем не менее территория вокруг ВПП забита группами местных жителей.

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