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Общество

Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей

Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину

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Кадр из эфира программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»
В Тюмени продолжается расследование уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки. Она пропала в июне, однако ее тело, обернутое в 40 полиэтиленовых мешков, нашли только спустя полтора месяца после исчезновения. Тем временем в городе остаются еще восемь нераскрытых дел о пропаже детей. «Газета.Ru» рассказывает обстоятельства случившегося.

«Я не могу похоронить собственного ребенка»

30 мая 1997 года 16-летняя Любовь Симонова пропала после того, как побывала в гостях у подруги и отправилась домой. Прошло 24 года, а ее тело до сих пор не нашли. При этом мать все еще надеется на чудо. «Я жду ее всегда, но с этим тяжело», — сказала она 23 августа в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Спустя чуть больше года без вести пропала и 13-летняя Ирина Касьянова. Последний раз ее видели 30 октября 1998 года на автобусной остановке, она была одета в кашемировый берет белого цвета, куртку фиолетового цвета, черный пиджак, красную блузку, черную юбку и кожаные сапоги, писал портал 72.ru. Ее тело так и не нашли.

Еще через год, в 1999 году, бесследно исчезла 12-летняя Алена Имамова. Девочка стояла на остановке и ждала автобус, чтобы уехать домой, однако до дома так и не добралась.

«Я жду тебя, Аленушка, доченька моя. 20 лет я не могу похоронить собственного ребенка. Я больше не хочу жить. Я только хочу узнать, где моя дочь», — едва сдерживая слезы говорит Лариса Имамова в эфире телеканала.

Прошло два года и Тюмень потрясло очередное исчезновение — 19 февраля 2001 года бесследно пропала 11-летняя Софья Телешева. Она возвращалась домой из школы. Спустя три дня ее тело со сломанной шеей найдут под мостом.

Через год бесследно исчезнет 13-летняя Анна Букрина, позднее ее тело найдут в лесу. Следов изнасилования на теле девочки правоохранители не обнаружили — ее задушили. Экспертиза показала, что школьницу не кормили четыре дня до смерти.

Следователям так и не удалось раскрыть все эти дела.

«Работа ведется»

26 ноября 2008 года, спустя шесть лет тишины, со спортивной площадки школы пропал восьмилетний Эдуард Алимбаев.

В августе 2009 года исчезает 12-летняя Настя Ложкина — свидетели успели увидеть, как девочка садилась в светлый автомобиль у продуктового магазина.

Прошел год — и снова похищение. 12 октября 2010 года 11-летняя Аня Анисимова вышла из дома и отправилась в школу — с того момента ее никто не видел.

«Расследование уголовного дела по пропавшим детям из Тюмени, в том числе Ане Анисимовой, продолжается. Она до сих пор не найдена.

Проверяются различные версии, работа ведется», — рассказывал в 2020 году 72.ru следователь СК РФ по Тюмени Александр Фролов.

Последняя в списке — восьмилетняя Настя Муравьева, которая пропала 30 июня 2021 года. Девочка пошла к местному общежитию, чтобы поймать интернет и скачать игру — после этого ее никто не видел. Ее тело найдут спустя полтора месяца в высокой траве.

«У многих схожий типаж»

Дело Муравьевой заставило правоохранительные органы вновь обратить пристальное внимание на предыдущие пропажи детей — 24 августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил их расследование на личный контроль.

У всех пропавших детей — схожие приметы, утверждает председатель тюменской общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.

«Они все были худощавого телосложения. Кроме того, имели одну общую отличительную черту – косоглазие. А самое страшное, что все дети растворяются в воздухе средь бела дня. Сами пропажи говорят о том, что все похищения основаны на доверии детей. Но на сегодняшний день рабочих версий нет», — рассказал он в эфире «России 1».

Бывший научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин в ходе программы также заявил, что еще в 2010 году, когда пропала Аня Анисимова, объединил все дела пропавших в одно, и составил психологический портрет преступника.

«Схож типаж жертв, выбивается только Люба Симонова. Маньяк — интеллектуальный мужчина, но возможно, что женщина была его сообщником. Ему примерно за 50 лет. Многие дети пропали после школьных уроков потому, что они задерживались в школе. Вероятно, он знал их расписание», — пояснил он.

Предполагаемого убийцу Насти Муравьевой силовикам удалось задержать оперативно — им оказался 40-летний уроженец Сургута, который проживал неподалеку от девочки. Он признал вину в убийстве.

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