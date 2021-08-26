«Хранил тело в холодильнике несколько дней»

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной, 26 августа 2021 года

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Виталий Бережной дал признательные показания. Он сообщил, что в день исчезновения школьницы был в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку в подъезде, заманил в квартиру, после чего изнасиловал и задушил. Тело хранил несколько дней в холодильнике, а затем завернул в пакет, упаковал в коробку и отнес на берег озера.

Главное следственное управление СК РФ сообщило, что в рамках уголовного дело об убийстве девочки в Тюмени задержан 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной. Ему будет предъявлено обвинение п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). По этой статье он может быть наказан лишением свободы на срок от 8 до 12 лет либо пожизненным лишением свободы.

Следственные органы сообщают, что преступление произошло 30 июня 2021 (день исчезновения девочки – «Газета.Ru»). Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что в этот день находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, где связал скотчем, изнасиловал и затем задушил.

«Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем», — сказала РИА «Новости» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

17 августа вынес из своего жилища и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно через несколько дней было обнаружено.

Про подозреваемого известно, что с 2008 по 2011 год он работал помощником участкового в районном отделе милиции Нягани (ХМАО), а в Тюмень перебрался в 2015 году.

С середины июня 2021 года снимал квартиру, которая находится рядом с домом, где жила жертва. Бережной подтвердил свои признательные показания на месте, где спрятал коробку с трупом девочку.

Как пишет Life.ru, Бережной до 2015 года жил в Нягане и вместе с женой открыл в городе домашний детский сад «Маленький гном». В 2012 году работу учреждения приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в 2014 году оно было ликвидировано.

Прощание с девочкой

Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени 28 августа.

«Прощание состоится в субботу с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14, во втором зале», — заявил 72.ru руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев.

Он взял на себя все расходы на похороны девочки и ее дяди, который погиб, поскользнувшись 21 августа рядом со стихийным мемориалом в память о погибшей.

На контроле у СК

Дело, заведенное по факту исчезновение девочки было передано в центральный аппарат СК из-за неэффективно организованной работы на месте руководителем СК РФ по Тюменской области Александром Кубляковым, в отношении которого назначена служебная проверка. Об этом сообщается на сайте СК.

Напомним, что тело восьмилетней девочки было обнаружено 19 августа во время покоса травы. Место обнаружения находится всего в нескольких километрах от Судостроительной улицы, где проживала убитая.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывала, как удалось вычислить преступника.

«Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. <…> Удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан», — сообщила она.

Загадочные убийства

Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Тюмень группу следователей центрального аппарата для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения восьми детей в Тюменской области, которые происходили в регионе начиная с 1997 года.

«Все жертвы были изнасилованы и убиты. Однако их тела были обнаружены довольно поздно со значительными следами разложения. На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак», — рассказывал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах об этих убийствах.