Москва компенсирует бизнесу затраты на вакцинацию сотрудников

Московские фирмы, привившие 60% сотрудников от COVID-19, смогут в сентябре подать заявку на компенсацию затрат, заявили в столичной мэрии. Предпринимателям обещаны разовые выплаты по 15 тыс. рублей и дополнительные выплаты по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Однако показателя по доле привитых нужно было достичь к 15 августа.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о готовности города выплатить компенсации компаниям и организациям, привившим к 15 августа 60% персонала. Ее слова передает ТАСС.

На выплаты администрация Москвы выделила 1 млрд рублей. Каждая компания получит разовую выплату в размере 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. «Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. рублей», — отметила Сергунина.

Таким образом Москва намерена компенсировать бизнесу затраты на вакцинацию. Для получения выплат необходимо с 1 по 30 сентября подать заявку на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

Стоит отметить, что выплаты касаются компаний, работающих лишь в ряде сфер. Среди них общепит, индустрия развлечений, спорт и культура, а также образование. Компенсировать расходы на борьбу с коронавирусом будут также бизнесу, занятому ремонтом предметов личного потребления, санаторно-курортным предприятиям и салонам красоты.

Заполняя заявку на сайте МИК, предпринимателям необходимо будет предоставить копию расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от числа застрахованных за третий месяц отчетного периода. Более подробная информация о подаче документов опубликована на портале cashback.moscow.business.

Рекомендации властей

В конце июля Минтруд и Роспотребнадзор опубликовали рекомендации для работодателей. Согласно документу, в случае отказа от вакцинации без уважительной причины сотрудника могут отстранить без сохранения зарплаты. Доля привитых должна составить не менее 80% от состава коллектива.

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад). Непривитые, а также имеющие медицинские противопоказания должны составлять не более 20%», — говорится в документе.

В 20% непривитых могут входить в том числе работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации. Также могут не прививаться сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком.

В эту категорию также попадают работники, обучающиеся в образовательных организациях, поступающие в них и находящиеся при этом в дополнительном отпуске без сохранения зарплаты. Могут не делать прививку сотрудники на больничном до выхода на работу и находящиеся в длительных служебных командировках за границей.

Работодатель может предоставить на свое усмотрение выходной день сотруднику для прохождения вакцинации от коронавируса — такая рекомендация также содержится в документе.

Отмечается, что повышенные или дополнительные компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, могут устанавливаться коллективным договором. Дни отдыха с сохранением зарплаты могут быть присоединены к очередному отпуску.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года. Позднее власти некоторых регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей. В частности, главный санитарный врач Москвы обязал работодателей к 15 августа привить от коронавируса 60% сотрудников сфер торговли и услуг.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинировано более 4,5 млн человек. По данным газеты «Ведомости», лидером среди сфер занятости по количеству привитых остаются здравоохранение (72% сотрудников на 4 августа) и образование (67%).

В июле Собянин заявлял, что в столице возможно введение локдауна, если городские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников. «Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить — вот городские власти что-то делают, а нам наплевать — так не получится», — сказал он.