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Общество

Торговцы смертью. ФСБ раскрыла преступную схему в сфере ритуальных услуг

ФСБ задержала сотрудников полиции, продававших сведения об умерших москвичах

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В Москве задержаны полицейские, передававшие ритуальным агентствам информацию о недавно умерших горожанах. ФСБ сообщает, что пятеро задержанных за взяточничество уже арестованы. Могильщики, получая сведения от сотрудников двух ОМВД, связывались с родственниками умерших и навязывали им дорогостоящие услуги по захоронению.

Пресс-служба управления ФСБ по Москве и области сообщила о задержании в столице пятерых участников преступной схемы в сфере похоронных услуг. Двое задержанных — полицейские, сообщили в ГУ МВД. Задержания были проведены ФСБ совместно с московской полицией в рамках уголовного дела о даче и получении взяток.

Согласно материалам дела, полицейские из Нагорного и Северного Измайлова на протяжении долгого времени получали от ритуальных агентств большие денежные суммы, предоставляя взамен служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти москвичей.

Могильщики, получая эти данные, звонили родственникам умершего, чтобы навязать дорогостоящие услуги по захоронению.

«Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению», — говорится в сообщении пресс-службы столичного УФСБ.

Неделю назад организатор преступной схемы был задержан при попытке пересечь границу и скрыться на Украине. В его автомобиле силовики обнаружили поддельный пропуск с символикой ФСБ, в ходе обысков в офисе похоронной компании были обнаружены «доказательства противоправной деятельности».

Сейчас все участники преступной схемы арестованы.

Очень темные дела

Рынок ритуальных услуг очень прибыльный. В 2019 году в Москве полиция задержала предпринимателя по подозрению в нелегальной организации похорон: мужчина, по данным МВД, использовал в работе реквизиты, печати и штампы организаций, деятельность которых была прекращена. Похоронный бизнес приносил бизнесмену более 13 миллионов рублей в год.

Происходят в ритуальной сфере и настоящие бандитские разборки — в мае 2020 года на юге Москвы произошла перестрелка между двумя фирмами, оказывавшими похоронные услуги.

«По предварительным данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Стрельба продолжалась около 20 минут, были ранены по меньше мере двое. Вскоре полиция задержала девятерых участников перестрелки.

В 2019 году в Брянской области полиция задержала фигуранта уголовного дела о мошенничестве в сфере похорон. Работники брянского муниципального кладбища продавали бесплатные по закону места для захоронения. Они требовали с граждан оплату за выделение мест для их родственников в размере 13-55 тыс. рублей.

«Ритуальная» коррупция затрагивает и больших чиновников. В 2018 году бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его зама Владимира Привалова заподозрили в получении в 2012-2013 годах взятки в размере 17 млн руб. за выделение земельного участка под строительство крематория.

«Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории города Нижнего Новгорода», — говорилось в заявлении Следственного комитета РФ.

Хоронить — так экономно

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что в 2021 году россияне стали меньше тратить на похороны, в особенности в регионах. В Москве же средние траты на погребальные услуги не изменились, но эксперты подтверждают, что россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных услугах — в частности, спрос на мемориальные услуги и обслуживание могил существенно снизился.

Кроме того, граждане все чаще стали заказывать кремацию, а не погребение умершего в землю, что в среднем стоит на 40% дешевле. Одновременно с этим участники рынка не исключают, что реальная выручка ритуальщиков выше по меньшей мере в два раза, чем официальная, поскольку часть дохода частных похоронных бюро, по сути, остается в «серой зоне».

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