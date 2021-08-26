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Общество

Новый год наступит раньше. Работающим пенсионерам хотят продлить праздники

В Госдуме предложили увеличить зимние каникулы для работающих пенсионеров

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции представляет наибольшую опасность для пожилых людей. В то же время работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, посещая трудовые коллективы и пользуясь общественным транспортом. В связи с этим депутат Госдумы Евгений Федоров предложил рассмотреть вопрос о расширении периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров — с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Ближайшие новогодние каникулы следует продлить на четыре дня для работающих пенсионеров. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT 26 августа.

Парламентарий указал, что в в стране продолжается пандемия коронавирусной инфекции, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. В то же время работающие пенсионеры продолжают выполнять свои должностные обязанности, посещая трудовые коллективы и пользуясь общественным транспортом.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — отмечается в письме законодателя, направленном Котякову.

Ранее министр труда и социальной защиты проинформировал, что россиян ожидают 10-дневные новогодние праздники — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Отметим, что продолжительность зимних каникул в России практически не имеет аналогов в мире.

Сколько пенсионеров работают

Как сообщили 25 августа в Счетной палате, число работающих пенсионеров в России превышает 8,6 млн человек. Их доля составляет около 20% от общего количества пенсионеров (40,6 млн человек), следует из данных ПФР по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Страховую пенсию получают 38 779,75 тыс. человек, из них тех, кто получает пенсию по старости – 35 357,27 тыс. человек.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Им полагается только небольшая надбавка — она ежегодно направляется после 1 августа. В то же время страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года проиндексировали на 6,3%. Их средняя сумма увеличилась до 16 921 рублей. Размер страховой пенсии по старости увеличился до 17 536 рублей, а по инвалидности — до 10 401 рублей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Ее размер составит 10 тыс. руб. Выплата будет произведена в сентябре в беззаявительном порядке. Заместитель главы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что на эту меру поддержки могут рассчитывать 43 млн россиян.

Длинные каникулы

Предложение предоставить четыре дополнительных выходных дня работающим пенсионерам соотносится с практикой, которую применили в России в минувшие майские праздники. Тогда в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса нерабочим сделали период между Днем весны и труда и Днем Победы.

В итоге каникулы растянулись с 1 до 10 мая. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, за счет этого россиянам не пришлось несколько раз ездить на дачи и обратно, перемещаться и контактировать с большим количеством людей.

В случае, если инициатива депутата Федорова будет одобрена, это также поспособствует «разведению потоков» тех людей, которые планируют какие-либо поездки в предстоящие новогодние праздники.

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