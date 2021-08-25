«Обычный мужик, бухает иногда»

На месте стихийного мемориала у дома убитой восьмилетней девочки на улице Судостроителей в Тюмени, 22 августа 2021 года

Возможный убийца восьмилетней девочки был задержан днем в среду, 25-го августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, раньше служил в полиции. Сообщается, что он признал вину в преступлении, однако отрицает какую-либо связь с другими убийствами девочек в городе.

Пресс-служба МВД России опубликовала видео допроса предполагаемого убийцы восьмилетней девочки в Тюмени. На записи он подтверждает, что задержан по подозрению в убийстве несовершеннолетней.

Тело восьмилетней девочки 19 августа обнаружили на берегу Оброчного озера спустя месяц после ее исчезновения. Тело ребенка, перевязанное проводом и завернутое в несколько пакетов, было найдено во время покоса травы. Место находится всего в нескольких километрах от Судостроительной улицы, где проживала убитая.

Утром в среду портал 72.ru сообщил, что рядом с соседним домом от того, где жила школьница, наблюдается скопление сотрудников силовых ведомств. Позднее источник рассказал, что в одной из квартир задержан предполагаемый убийца девочки и с ним проводятся следственные действия.

Следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города, за последние полтора месяца и установили подозрительного мужчину, сообщил источник «Ленты.ру».

«Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам», — отметил собеседник издания.

Позднее стали известны подробности о личности предполагаемого убийцы. Сообщается, что он не был ранее судим и занимался изготовлением мебели. Его квартира располагается на первом этаже пансионата, который находится недалеко от дома, где проживала убитая. Именно туда она ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В ходе следственных действий появилась информация, что во время совершения преступления подозреваемый мог быть в состоянии алкогольного опьянения, а девочку он мог убить в день похищения, 30 июня. Также сообщалось, что он около двух лет служил в правоохранительных органах в звании сержанта. Из органов мужчина ушел в 2011 году.

Как сообщил Telegram-канал 112, потенциального убийцу зовут Виталий Бережной. Он отказался проходить проверку на полиграфе. Тем не менее во время допроса мужчина признал свою вину в совершенном преступлении.

Канал Life Shot раскрыл некоторые подробности самого убийства. Задержанный утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения. В тот день, по словам возможного убийцы, он привел девочку в съемную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашел тело девочки. Решил заметать следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемого нашли по вещдокам.

«Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», — сообщила она.

Бывший сослуживец подозреваемого не верит в его причастность к преступлению.

«Нормальный парень, я его знаю. Бывший спецназовец. Ерунда это полная, совпадение просто, что он там арендовал квартиру и жил там, когда поругался и разошелся с женой. Ерунда это все, его сейчас все прессуют. Он весь день работает в цехе, бывает, что ночевал там. Бывало, что выпивали вместе. Он – нормальный, обычный мужик, бухает иногда, да», — цитирует его Telegram-канал Life Shot.

В свою очередь, сестра убитой девочки Татьяна Муравьева заявила, что не знает подозреваемого.

Также следствие рассматривает причастность подозреваемого к другим убийствам несовершеннолетних. Начиная с 1997 года в городе было совершено восемь похожих преступлений, жертвами которых стали семь девочек и один мальчик, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все жертвы были изнасилованы и убиты. Однако их тела были обнаружены довольно поздно со значительными следами разложения. На местах нескольких убийств следователи нашли электрический провод. Убийца не использовал его в расправах: не душил и не связывал им жертв. Он просто лежал рядом с телами. И, возможно, это общая черта. Возможно, маньяк подкидывал этот провод, и он — его фирменный знак», — отметил источник.

Поэтому найти качественные биологические образцы — основные улики — криминалисты на останках не смогли, и однозначно говорить, что все школьники стали жертвами одного и того же человека, в настоящий момент нельзя. Впрочем, некоторые общие черты эти преступления все же связывают.