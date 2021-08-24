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Общество

QR-кодам отмерили срок годности

Срок действия QR-кодов для вакцинированных может быть снижен до полугода

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Антон Денисов/РИА «Новости»
Минздрав России обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19. В частности, срок действия QR-кода для вакцинированных в случае ухудшения эпидемиологической ситуации может быть сокращен до полугода, а пациентам с ВИЧ-инфекцией в ведомстве рекомендовали использовать для вакцинации «Спутник V».

В Министерстве здравоохранения России обновили временные методические рекомендации по вакцинации против коронавируса. Они содержат требования к проведению вакцинации взрослого населения, а также рекомендации по использованию вакцины для ВИЧ-положительных граждан.

Получить QR-код могут граждане, вакцинированные одной из зарегистрированных в России вакцин; переболевшие коронавирусом, с выздоровления которых прошло не больше 180 дней; или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Для последних QR-код действует 72 часа, для переболевших — 6 месяцев с даты выздоровления, для вакцинированных — 1 год. В обновленных рекомендациях отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации срок действия кода для вакцинированных может быть сокращен до 6 месяцев.

Также ведомство рекомендовало использовать вакцину «Спутник V» пациентам с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — говорится в сообщении.

На данный момент наличие QR-кода необходимо при посещении концертов или других спортивных и развлекательных событий с посадочными местами, которые собираются посетить более 500 человек, а также чтобы провести время на танцполе, в фан-зоне для болельщиков и на других площадках, где нет посадочных мест. Также код может потребоваться для посещений мероприятий численностью меньше 500 человек или для визита в ресторан при наличии отдельного решения организаторов мероприятия или владельцев ресторанов.

Система кодов была обязательной в столичном регионе с 28 июня по 19 июля — без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд).

Мэр Москвы Сергей Собянин, отменяя действия кодов, сообщил, что эта система выполнила свою задачу и отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников, а всего с середины июня за месяц вакцинировалось более двух миллионов человек. По его словам, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам.

QR-код может пригодиться тем, кто планирует выехать за границу. Для этого нужно будет предъявить сертификат о вакцинации на русском или английском языке в зависимости от страны. Обе версии доступны вакцинированным гражданам на сайте государственных услуг РФ.

На данный момент вакцину «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, но не все из них принимают россиян, привитых этим препаратом, без дополнительных проверок.

Срок действия QR-кода в целом соответствует официальным рекомендациям по ревакцинации. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что ревакцинацию стоит проходить не менее чем раз в полгода, как переболевшим, так и ранее привитым. В период спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год.

Похожей позиции придерживается и вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в зависимости от сроков перенесенного заболевания, надо проводить не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления. <....> Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались какими-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев», — говорила Голикова.

По официальным данным Минздрава, на сегодняшний день в России вакцинировано более 43 миллионов человек.

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