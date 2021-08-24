Сносило машины и теплицы: что творится в Дагестане после сильных ливней

Мощные ливни в Дагестане начались 22 августа и продолжались на следующей день. В результате в Карадахской теснине сошел мощный селевой поток: он обрушился на расположенные в предгорьях села. Унесло несколько автомобилей, в том числе с людьми внутри. В горах течением снесло туристов — их сейчас ищут спасатели. Синоптики обещают дагестанцам 24 августа новые дожди.

В горах Дагестана спасатели ищут пятерых людей, которых снесло селевыми потоками, сошедшими с гор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление МЧС.

«Ведутся поиски пятерых человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Левашинском районе Дагестана сель унесла две машины — грузовую «Газель» около села Куппа, в которой находился мужчина, а также ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи — в ней находились мать и сын.

«Газель» нашли в 300 метрах от моста в Куппе, сейчас идут поиски ее водителя. В операции кроме сотрудников МЧС принимают участие добровольцы из числа местных жителей — всего около 500 человек.

Как сообщало министерство вечером 23 августа, из-за схода селевого потока в Карадахской теснине была заблокирована группа туристов из 15 человек, среди них было пять детей. 14 из них смогли вывести из ущелья, унесенного течением человека ищут.

Погодный катаклизм в Дагестане случился после мощных ливней 22 и 23 августа, реки вышли из берегов и потоки воды с грязью и мусором затопили населенные пункты в предгорьях.

Как сообщил «Рен-ТВ», в унесенной в Хаджалмахи легковушки находились 45-летняя женщина и ее 22-летний сын, машина пока не найдена. В этом селе сель унесла всего шесть машин, снесла надворные постройки, теплицы. Огороды и дворы оказались заполнены грязью.

Местные СМИ пишут, что непогода в селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани Левашинского района оставила без газоснабжения 950 домов, в которых проживают более 4,6 тыс. человек. Еще в пяти районах республики — Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском и Курахском — повреждены автомобильные дороги: где-то их размыло селевыми потоками, где-то они оказались блокированы обвалами. Их восстановлением занимаются 20 единиц спецтехники.

В то же время МЧС предупреждает жителей региона, что в отдельных горных районах 24 августа снова ожидаются сильные дожди с грозами.