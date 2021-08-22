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Общество

«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов

Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га

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Природный пожар под Первоуральском распространился на площади 240 га. Огонь подбирается к двум базам отдыха — «Зеленый мыс» и «Остров» — и к садовому товариществу «Мирный». Власти рекомендовали местным жителям и отдыхающим покинуть территорию.

В Свердловской области более чем в три раза увеличилась площадь природного пожара — с 70 до 240 га. Огонь подобрался к двум базам отдыха и садовому товариществу «Мирный». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Власти рекомендовали садоводам и туристам, проживающим на базах «Зеленый мыс» и «Остров», покинуть территорию. Была организована эвакуация тех, кто не мог уехать самостоятельно.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, из садового товарищества эвакуировали 83 человека, в том числе 12 детей.

«Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», — отметили в ведомстве.

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что «под Первоуральском, где действует крупный природный пожар, принимаются меры по обеспечению безопасности людей».

«В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров», — отметили в региональном департаменте. Местные СМИ подчеркивают, что пожар подбирается к границе административного центра области — Екатеринбургу.

На месте увеличили группировку сил и средств МЧС и авиалесоохраны. Как отметили в региональном ГУ МЧС, в ликвидации пожара задействован 121 сотрудник экстренных служб и 29 единиц техники, пишет ТАСС.

«Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня», — сказали в ведомстве.

Как отметил в разговоре с e1.ru глава «Уральской базы авиационной охраны лесов» Роман Лежнин, тушение с воздуха неэффективно при таком типе пожара.

«Как правило, с самолетов тушат в труднодоступной местности, либо когда площадь лесных пожаров уже зашкаливает и вводится режим ЧС. Это крупный пожар, но не требующий введения режима чрезвычайной ситуации», — добавил он.

Спасатели защищают ЛЭП встречным палом, пишет e1.ru. «Ситуация осложняется, потому что ветер «кружит», ведет себя непредсказуемо. Пожар то низовой, то верховой», — рассказал порталу другой сотрудник «Авиалесоохраны».

По его словам, основная задача — отстоять садовое товарищество «Мирный». Он отметил, что он и его коллеги дежурят у стен сада, где пропахана первая минерализованная полоса.

Как передает «Бизнес Журнал.Урал», к тушению подключаются и добровольцы. По данным издания, сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» объявило сбор волонтеров.

На место ЧС прибыли и.о. начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Иван Павленко и замгубернатора региона Азат Салихов. Они вместе с оперативной группой областного главка МЧС оценивают ситуацию.

Ситуация с природными пожарами в регионе осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. Нынешний пожар тушат с 17 августа. При этом особый противопожарный режим действует в Свердловской области с апреля.

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