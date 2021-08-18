Дым от лесных пожаров под Первоуральском достиг Екатеринбурга

Дым от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии, установился над Екатеринбургом, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко, сообщает ТАСС.

«На этой неделе, скорее всего, дымка сохранится, поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет», — сказала она.

По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха в Екатеринбурге составляет +30°С без осадков. При этом ветер неустойчивый, слабый. 16 августа в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

17 августа в Первоуральском городском округе Свердловской области произошел лесной пожар. Общая площадь составила 49 га. 18 августа спасатели продолжают работы по его локализации. Природные пожары продолжают действовать в Республике Башкортостан. В течение последних десяти дней пиковые значения по площади пожаров достигали несколько тыс. га.

Лесные пожары не утихают также в Якутии. Там он распространился на территории 7 млн гектаров при общей площади в 260 млн.