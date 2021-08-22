«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна

Полуторагодовалая девочка, которая четверо суток провела в одном из лесов Смоленской области, находится в больнице, ее состояние стабильно. После пропажи ребенка ее поисками занимались около 400 человек, включая правоохранительные органы, волонтеров и местных жителей.

Представитель правительства Смоленской области заявил, что полуторагодовалая девочка, проведшая четверо суток в лесу, находится в стабильном состоянии, приводит его слова РИА «Новости».

«Она по-прежнему в больнице, ее наблюдают. В понедельник совет врачей будет решать, что делать дальше. У нее было диагностировано переохлаждение», — отметил чиновник.

Девочка пропала утром во вторник, 17 августа, в Темкинском районе Смоленской области. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Семья у девочки благополучная, говорят соседи. Отец пропавшей девочки оказался физиком-ядерщиком из Обнинска Калужской области.

«Отец хорошо обеспечен. Он физик-ядерщик из Обнинска. У него хорошая заработная плата. Они быстро построились в прошлом году. Очень открытые и дружелюбные люди», — сказал сосед.

Восстанавливая хронологию событий, мама девочки Антонина сообщила, что ненадолго отлучилась к соседке, пока дочки были заняты играми во дворе частного дома. Старшей быстро наскучило, и она прибежала к родителю. А младшая пропала.

«Люда пошла за сестрой, но ушла далеко, не свернув к соседке. Примерно с 10 часов мы искали ее своими силами и силами всех окрестных соседей. Обегали и объезжали все окрестные дороги.

Примерно в 14:30 позвонили в полицию узнать, не привозили ли им девочку. Оказалось, не привозили... И примерно с 14:50 мы уже вызвали полицию на место, потому что поняли, что не знаем, где дальше искать. Сотрудники МВД приехали очень оперативно, ознакомились с ситуацией», — сказала мать, чьи слова приводит kp.ru.

Далее встревоженная родительница вызвала остальные службы: от МЧС до волонтеров из отрядов «ЛизаАлерт» и «Сальвар». Примерно с 17:00 началась масштабная спецоперация по поиску девочки.

В ней ежедневно участвовали 400 добровольцев чуть ли не со всей России: из Москвы, Петербурга, Калуги, Орла, Курска, Брянска и других городов.

«На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов «Сальвар», «Лиза Алерт», «Сова», полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет» — сказал глава Темкинского района Сергей Гуляев. Также для поисков были задействованы дроны и вертолет.

Член поискового отряда «Сальвар» Павел Барановский рассказал о подробностях поисков.

«Там три реки, сходящиеся в одной точке. Они были очень сложными, подозрительными. Ребенка же всегда вода привлекает. Зачастую они тонут. Поисковый штаб сразу же понял, что девочки там нет, это было эмоциональным подъемом, что можно надеяться на удачный исход. А погода день за днем преподносила «сюрпризы». То пройдет ливень, то ночь выдастся небывало холодной, то грозовой фронт надвинется в район поисков. Все больше времени занимают обычные пешие поиски, вглубь леса. Проходят сутки, другие, в головы закрадываются страшные мысли», — сказал он.

Барановский также заявил, что не припомнит настолько глобальных поисков в своей волонтерской работе.

Он признался, что дурные мысли все старались отгонять и концентрироваться на поисках. Однако тревога не покидала спасателей — ведь местность сложная, лес далеко не простой.

«В основном, концентрировались на поисках в лесу. Он сухой, захламленный сухими ветками. Но не было болота, что очень хорошо. Местность сложная, далеко от цивилизации. Есть дикие животные, хищники. Местные жители, которые помогали в поисках, предупреждали нас о зверях», — отметил волонтер.

В какой-то момент мама отчаялась найти девочку.

«Было непонимание и отчаяние — куда за такой короткий срок мог деться ребенок. Когда все больше людей подключалось к поиску и ее не находили, то стали думать, может быть, ее сбили или похитили... После трех ночей в лесу, конечно, мы уже думали, что если и найдется, то в лучшем случае без сознания», — рассказывала Антонина.

Павел Барановский отдельно отметил, что дети, в отличие от взрослых, подчас ведут себя в такой ситуации более сдержанно.

«Взрослый человек в такой ситуации начинает паниковать, ломать кусты, бежать куда-то. А ребенок мог воспринять это как приключение. Она спала временами, хранила ресурсы организма. А «запасы» у человека большие! Можно прожить без питания долгое количество времени. А вода там присутствовала. Для нее блуждание по лесу не было сильным стрессом. Она не воспринимала это как что-то ужасное, за исключением, может быть, ночи. Поэтому она долго могла нормально чувствовать себя в лесу. Единственное — чудом пережила холод. Переохлаждение могло закончиться плохо. Были такие минуты, когда мы думали, что девочка точно замерзла», — заключил поисковик.

Найти девочку сумели волонтеры, причем это произошло случайно.

Оказалось, что пропавшая спряталась в корнях деревьев, выдернутых из земли бурей. Волонтеры услышали тихий писк из корней, когда остановились в лесу на привал. Ребенок был исцарапан — вероятно, когда пробирался сквозь заросли.

В Следственном комитете региона уточнили, что девочка была в сознании и сама отозвалась на голос.

После обнаружения ребенок был передан врачам скорой помощи, сообщил глава Темкинского района Сергей Гуляев. Он рассказал, что девочке пришлось пережить две ночи в условиях дождя и холода.

По приезду в штаб ребенка накормили кашей и напоили чаем и водой.

В свою очередь, руководитель регионального департамента по здравоохранению Ольга Стунжас сообщила, что ребенка после нахождения забрали на реанемобиле в Смоленск.

«Состояние ребенка на сегодняшний день (обнаружения – прим.ред) оценивается как средней степени тяжести. Состояния угрозы жизни мы не видим. Проводится инфузионная терапия в пути следования. Ребенок будет доставлен в Смоленскую детскую областную клиническую больницу. Помещен в детскую реанимацию», — приводит ее слова ГТРК «Cмоленск».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя инцидент, отметила, что при необходимости девочку смогут доставить в другое лечебное учреждение.

«Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, аппетит хороший. Рядом родители. Пока окончательно решение о необходимости транспортировки не принято. Но на всякий случай все готово. Мы на связи с врачами. Спасибо всем, кто помог найти малышку — спасателям, волонтерам, что продолжали поиски, даже ночью. Мы все очень надеемся, что теперь у нее все будет хорошо. Берегите детей!», — написала она во «Вконтакте».