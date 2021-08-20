Роман с обвиняемым: какое наказание грозит следователю из Омска

В Омске следователя МВД заподозрили в романтической связи с фигурантом дела о краже. Пока местные органы проводят проверку по факту инцидента, эксперты рассказали «Газете.Ru», какое наказание может грозить сотруднице полиции.

Если следствие докажет, что сотрудница омского УВД, которую заподозрили в романтических отношениях с обвиняемым, помогла ему избежать наказания за кражу, ее могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ «О злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Денис Назаров.

«Если будет доказано, что она пыталась повлиять на ход дела – помогла снизить ответственность подсудимого за кражу или поменять квалификацию преступления, то на нее заведут дело по ст. 285 УК РФ. Она предусматривает до 4 лет лишения свободы. Однако в таком случае девушке дадут 1,5-2 года лишения свободы условно. И если уголовное дело возбудят, то это 100% повлечет увольнение в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сказал он.

С ним согласен адвокат, экс-следователь прокуратуры Вадим Багатурия. «Если будет доказан просто факт романтической связи, то это – только дисциплинарная ответственность. А если окажется, что в порыве чувств следователь повлияла на ход дела, защищая возлюбленного, то наступит уголовная ответственность.

Это может быть обвинение в подлоге, фальсификации и подтасовке фактов или превышении полномочий. И ответственность зависит от статьи, которую определит комиссия», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Вместе с тем адвокат по уголовным делам Максим Калинов полагает, что на девушку могут завести дело по части 3 статьи 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного расследования лицом с использованием своего служебного положения». По ней ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Если вина следователя будет доказана, дело обвиняемого в краже вернут прокурору — он, в свою очередь, направит его другому следователю на новое расследование, подчеркивает Назаров.

Тем временем может выясниться, что в отношениях с фигурантом уголовного дела сотрудница полиции не состояла. В таком случае, отмечает юрист, она может подать иск о защите чести и достоинства и запросить компенсацию морального вреда. По оценкам юриста, ей могут выплатить порядка 10-20 тыс. рублей.

Между тем Багатурия, комментируя омскую историю, вспомнил похожую.

«В 2001 году мой коллега расследовал уголовное дело об изнасиловании. Преступники оказались выходцами из Закавказья. Их родственники подкупили потерпевшую. Она соблазнила следователя и после рандеву в гостинице отправила свое нижнее белье в конверте в московскую прокуратору, приложив заявление о половой связи со следователем», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам экс-следователя, расчет родственников преступника был на то, что следователя уволят после поступка, порочащего честь работника прокуратуры, а дело отдадут другому следователю. Но история обрела другой поворот.

«Вся правоохранительная система вступилась за следователя и отомстила: насильники получили максимальное наказание, а родственники подсудимых были привлечены за препятствование предварительному расследованию», — поделился он.

Денис Назаров в свою очередь вспомнил о случае, когда у сотрудника полиции – инспектора по надзору за условно-досрочно освобожденными – завязались отношения с подопечным. Дело дошло до свадьбы. Обязанность бывшего арестанта являться в органы МВД для отметок отпала.

«Там, конечно, были поблажки. Люди создали семью, и такая позитивная история – редкость», — подытожил адвокат.