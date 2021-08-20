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Общество

Трубочки, палочки, стаканчики. Что подпадает под запрет в России

Минприроды РФ предложило запретить использование 28 одноразовых товаров

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Рюмин Александр/ТАСС
В правительстве обсуждают реализацию плана по сокращению отходов. Минпромторг составил список из 28 видов товаров, от которых россиянам следовало бы отказаться в пользу более экологичных материалов. Этот перечень направлен в Минпромторг для обсуждения с представителями промышленности.

Минприроды России предложило Минпромторгу запретить россиянам использовать 28 видов одноразовой упаковки и товаров. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов.

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы», — сказал он в интервью «России 24», отметив, что теперь специалисты его ведомства ждут обратной связи от Минпромторга и промышленности страны.

В частности, речь идет об одноразовых трубочках, посуде, крышках от стаканов, капсулах от кофе, ватных палочках, непрозрачных и цветных бутылках, коробках и пачках от сигарет, блистерах, а также от нескольких видов пакетов (например, о сумках-сетках от овощей и фруктов) и других видах пластика.

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — сказал глава министерства.

Некоторые виды таких товаров предлагается заменить на бумажные и деревянные альтернативы, но, например, капсулы от кофе не имеют более экологичных аналогов.

О том, что в России намерены отказаться от использования ватных палочек на законодательном уровне, стало известно еще в мае этого года. Об этом сообщила профильный вице-премьер Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме. По ее словам, на тот момент подготавливались поправки в российские законы, «запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов».

Она отметила, что вместе с этим планируется вовлекать в оборот до половины объемов вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. К 2030 году объем захоронений мусора должен сократиться вдвое.

При этом в пресс-службе вице-премьера пояснили, что перед запретом власти введут стимулирующие меры.

Глава Минприроды тогда сообщил, что одна из главных задач — создание системы, при которой «ценность товаров, материалов и ресурсов сохраняется в экономике как можно дольше».

«Запрет на пластик — часть этой большой стратегии. Нам важно добиться не только переработки уже существующего мусора, но и сократить появление нового... Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно», — приводила его словам пресс-служба Минприроды в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу сократить отправление мусора на полигоны. Согласно поставленным целям, к 2030 году все отходы должны проходить сортировку и не более 50% можно отправлять на полигоны. По словам главы Минприроды, сейчас 94% мусора, более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, «идет в ямы и остается нашим детям».

Для помощи в отказе от пластика в Союзе потребителей предложили вернуть в обращение тару покупателей.

В организации не исключили, что оплату экологических сборов из-за несоблюдения каких-либо нормативов, производители могут осуществлять за счет покупателей, повысив цены на товары.

В Союзе считают, что необходимо заменить (где это возможно) тару производителя на тару потребителя или на тару многоразового использования, которую можно возвращать в магазин или использовать вновь. К этой категории специалисты отнесли стеклянные бутылки для молока, сливок, кефира, растительных масел, воды, газировки, кваса и других напитков, которые в перспективе можно сдать за деньги производителю.

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