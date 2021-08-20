«Регион, где все великолепно»: кто стал «чемпионом» по темпам вакцинации

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины от коронавируса и полностью привитых. При этом обязательная вакцинация работников в ряде секторов там не вводилась, а аналогичная мера в Дагестане не помогла республике уйти с последнего места, отмечает РБК, проанализировав темпы прививочной кампании в российских регионах. Тем временем число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 20 992 человека. В стране за минувшие 24 часа зарегистрировали 785 летальных исходов, в том числе в Москве — 52.

По состоянию на 20 августа хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью — 32,9 млн человек. На первом месте среди регионов по этим показателям – Белгородская область. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на полученные данные о ходе прививочной кампании.

Темпы вакцинации

Как пишет издание, темпы вакцинации россиян хотя бы одной дозой препарата немного снизились по сравнению с показателями, зафиксированными три недели назад. По данным с 13 по 19 августа, доля начавших вакцинацию выросла на 5% (до 27,5%). При прошлом подсчете прирост составлял +5,8%. В то же время число полностью привитых за три недели выросло на 7,91%, и этот прирост оказался почти втрое выше, чем за две недели с середины по конец июля (+2,9%).

Для сравнения, в США полностью привита половина населения, первую прививку сделали 61% граждан – об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов, занимающих первое место в мире по числу заразившихся и умерших.

Регионы — лидеры

В первую тройку субъектов РФ с наибольшим количеством полностью привитого населения вошли Белгородская область (привиты 38,16% жителей), Чукотский автономный округ (37,66%) и Московская область (32,43%). Москва пока располагается на девятой позиции – в российской столице обе дозы получили 28,45% населения.

В пятерку лидеров по доле полностью привитого населения за три недели попала Чечня. На момент прошлого подсчета РБК регион занимал 61 место в рейтинге — тогда обе дозы вакцины там получили 13,2% от населения. По последним данным, сейчас в республике полностью привиты 30,30% жителей. Почти месяц Чечня удерживает третье место по количеству получивших хотя бы одну дозу вакцины (41,26%).

Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу. Вакцинацию там начали почти 45% населения (686,6 тыс. человек). Регион не покидал тройку лидеров по доле привитых как одной, так и двумя дозами с конца мая. При этом обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, которая действует более чем в 40 регионах, в Белгородской области не вводили.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наряду с Чечней называл Белгородскую область регионом, где «просто великолепно» развивается ситуация с вакцинацией от коронавируса. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков ранее отмечал, что в июне руководители некоторых предприятий стали выплачивать сотрудникам премии за вакцинацию, но это, по его словам, вызвало «негатив со стороны людей».

Кто в аутсайдерах

Дагестан, традиционно замыкавший рейтинг регионов и по количеству привитых первой дозой, и по числу полностью вакцинированных, так и остался на последнем месте. Первую прививку там сделали 10,41% жителей, вторую — 7%. Несмотря на то что больше месяца назад в республике ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, прирост по количеству тех, кто сделал хотя бы одну прививку, за три недели с последнего подсчета составил только 3,62%.

Ранее в числе аутсайдеров была и Ингушетия, которая в августе оказалась лидером по темпам вакцинации. Количество тех, кто сделал хотя бы одну прививку, там выросло на 10,67% (до 24,37%), а число полностью вакцинированных — на 9,95%.

Группа ученых из Санкт-Петербурга ранее пришла к выводу, что полностью вакцинированные, но заразившиеся коронавирусом люди на 81% защищены от тяжелого течения болезни, получившие хотя бы одну дозу — на 31%.

О ситуации с коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 20 992, следует из опубликованных 20 августа данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 705 летальных исходов, в том числе в Москве — 52, что стало минимумом для столицы с 14 апреля. Условная летальность заболевания в целом по России осталась на уровне 2,6%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,97. В Москве показатель вырос до 0,92, следует из подсчетов ТАСС.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор не превышает единицу. В Иркутской, Ростовской и Самарской областях он составил ровно 1, в Воронежской области и Красноярском крае — 0,99, в Свердловской области — 0,98. В Нижегородской области коэффициент остался на уровне 0,95, в Санкт-Петербурге он увеличился до 0,9, а в Подмосковье показатель, напротив, снизился до 0,87. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.