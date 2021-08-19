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Общество

Не те навыки. Большинство учителей назвали образование в России устаревшим

Современным образование в российских школах признали меньше трети учителей

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Большинство (71%) российских учителей считают школьную систему образования устаревшей. Об этом свидетельствует опрос образовательной компании «ЯКласс». Эксперты уверены, что наше отставание от преподавания в развитых странах не критичное, однако между учебой в центре и на периферии существует огромная разница. Педагоги, по их словам, работают в условиях повышенной загрузки и не получают должной методической поддержки.

Устарела ли система образования

Согласно исследованию образовательной компании «ЯКласс», 71% российских педагогов назвали существующую в стране систему школьного образования несовременной. Более половины из них (55%) считают, что она устарела лишь частично. Еще 16% уверены, что отставание полное.

Треть респондентов (29%) полагают, что школьное образование в России не отстает от времени.

При этом чаще (29%) более опытных коллег школьную образовательную систему устаревшей называли учителя, проработавшие менее пяти лет. По словам 37% преподавателей со стажем от 10 до 15 лет, школа дает знания и навыки, отвечающие запросам современности.

По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, российская система образования не уступает или, по крайней мере, очень близко подошла к моделям развитых стран.

«Другое дело, что к этим моделям подошли Москва, Санкт-Петербург, другие мегаполисы, крупные города. Если говорить о регионах, то здесь достаточно серьезная дифференциация. Если у вас сельская местность, если там работает учительница, которой 60 лет, детей мало, как учить их на современном уровне не всегда понятно, то, конечно, это не уровень образования продвинутых столичных школ», — пояснила она.

К тому же, подчеркнула эксперт, сегодня 55-60% учителей не хватает методической помощи.

«От них требуется преподавать по современным ФГОСам, осваивать новые компетенции, но в то же время они не получают нужной методической поддержки», — уточнила Клячко.

То, что сторонниками версии об устарелости российской школы чаще становятся педагоги со стажем менее 5 лет, она объясняет тем, что они «не видят в школе того, к чему их готовили».

«Они учились работать в современной системе, и, конечно, когда они приходят и видят, что эта система, «полусовременная», сталкиваются с трудностями», — объяснила эксперт.

Проблемы учителя

Опрос «ЯКласса» показал, что главным недостатком современной системы школьного образования половина опрошенных педагогов (50%) считают ненормированную загруженность на учителей. 17% респондентов относят к минусам чрезмерную учебную нагрузку на школьников.

«По 10% учителей указали отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников и ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе. Последний пункт посчитали главным недостатком школьного образования 24% учителей, занимающиеся преподавательской деятельностью до 5 лет», — говорится в результатах исследования.

Российские учителя сегодня живут в серьезной перегрузке, отметил завкафедрой математики школы «Летово», один из первых авторов заданий для ЕГЭ Дмитрий Шноль.

«В среднем педагог работает по 10-11 часов в день, 60 часов в неделю. При такой нагрузке внедрять в образование что-то новое, интересное могут только единицы-энтузиасты», — считает эксперт.

По его мнению, российская система образования имеет все шансы отвечать требованиям современности, однако для этого нужны не только внешние, но и внутренние изменения.

«Одна из основных проблем нашего образования – недоверие чиновников к учителям и директорам школ. Их много проверяют и мало поддерживают. В итоге складывается достаточно унизительная ситуация, когда педагог постоянно должен доказывать свою компетентность, а что-то хорошее делать на свои деньги и при поддержке родителей», — пояснил он.

Кроме того, в российской школе, если говорить о ней как об общественном институте, не хватает горизонтального общения – многим учителям не хватает банального контакта с коллегами, у них практически нет площадок для обмена опытом.

При этом, в России сегодня внедряется система формирования так называемых мягких навыков, метапредметного анализа, отметил Шноль. «Но никто почему-то не считает нужным переводить это «на нормальный учительский язык» и объяснять, что это та же работа, которой педагоги занимались ранее, но с другими акцентами», — подчеркнул он.

«Если говорить о внешних изменениях, то важнее всего прочего сделать так, чтобы не зарплата учителя была не меньше средней по региону, а ставка. Это позволило бы учителям работать на одну ставку, и тогда бы оставался ресурс для профессионального роста», — отметил Шноль.

По данным опроса «ЯКласса», четверть (23%) российских педагогов уверены, что в школьной программе не хватает психологии. 18% респонденты добавили бы уроки финансовой грамотности, 17% — инновационных технологий, по 13% — цифровой грамотности, 9% — креативных техник.

Вопрос включения в школьную программу финансовой и цифровой грамотности, действительно актуален, заявил Дмитрий Шноль.

«Но здесь неизбежно возникает проблема, за счет чего это делать. У современного российского девятиклассника, например, 13 обязательных предмета. Это сама по себе немыслимая цифра и добавлять к ним еще что-то не представляется возможным. Тогда нам надо что-то убирать? Но мы же не готовы отказаться от биологии или географии. Единственный вариант, который я вижу, интегрировать задачи по финансовой грамотности в курс математики или экономики», — сказал он.

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