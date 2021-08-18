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Общество

«Не позорь наше мусульманство»: теологический спор в Татарстане закончился перепалкой

В Казани МВД проверяет конфликт мусульманок из-за прогулки по пляжу босиком

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Вечером 17 августа две девушки решили голыми ногами прогуляться вдоль воды в Казани. Распивающие алкогольные напитки на берегу реки женщины посчитали оголение ступней «срамным», обругали девушек матом и пригрозили нажаловаться в Кул-Шариф. Духовники заявили, что мусульмане не должны оценивать друг друга и, в первую очередь, сами должны подавать пример. МВД же начало проверку инцидента.

Религиозный спор девушек в Казани привлек внимание общественности и полиции. Две девушки в хиджабах решили прогуляться по берегу реки вечером 17 августа. При этом они оголили ступни, когда шли по песку и воде. Это не понравилось другим сидящим на берегу женщинам, которые, по предварительной информации, распивали алкоголь. Участники конфликта вступили в теологический спор, изобилующий оскорблениями и матом на русском и татарском языках.

Обе стороны конфликта снимали его на видео. Сидевшие на берегу женщины обвинили девушек, что те ходят по песку голыми ногами, тем самым открывая «срамные места».

«Голыми ногами ходишь! Ты читай Коран немножко. Не позорь наше мусульманство», — возмутилась одна из сидевших дам. После этого она назвала их по-татарски «мерзавками» и прокляла навсегда «остаться девами». Кроме того, женщина пригрозила отправить фотографии девушек в Кул-Шариф (главная мечеть Казани — «Газета.Ru»).

На видео, снятом девушками, одна из них за кадром объясняет, что возмутившимся жительницам не понравились не только голые ступни, но и смех, а также обсуждение хаммама. В ответ на ругательства и претензии, девушка спросила: «Оно только ваше, мусульманство-то?», а также указала на стоящие рядом с женщинами бутылки со спиртными напитками.

В социальных сетях мнения казанцев разделились. Часть пользователей отметила, что девушки в паранджах вели себя прилично и скромно, не отвечая на оскорбления женщин. «Насколько мне известно, татары, даже те, что мусульмане, никогда не ходили в таком «покрытом» виде. Эта мода пришла из арабских стран. А бравирование и навязывание своего вероисповедания никому чести не делает», — написала одна из жительниц столицы Татарстана.

«Гнать этих в платках в Саудовскую Аравию. Цирк тут устроили», — пишет другой пользователь. Еще один местный житель заметил, что в XXI веке подобные споры выглядят забавно. «Да это и не мусульманки и не христианки, это просто быдло-бабы», — высказала мнение девушка из Татарстана.

Полиция региона уже начала проверку в связи с инцидентом и ищет всех участников конфликта.

В Духовном управлении мусульман изданию «Подъем» сообщили, что считают подобное поведение сидевших на берегу женщин некорректным.

«Мусульманин не должен заниматься тем, чтобы оценивать других людей. Мы не даем оценочное суждение поведению других людей. Если это противоречит общественному порядку, то мы можем вмешаться, как-то сказать, и то мы должны говорить это очень вежливо, а там в принципе ничего такого постыдного не произошло. Прежде всего эти правила должны тебя самого касаться, ты должен быть примером для других», — объяснили в муфтияте.

В исламе нет однозначного мнения являются ли женские ступни авратом — частью тела, которую мусульманин должен прикрывать перед другими людьми. В источниках понятие аврата толкуется по-разному. Согласно каноническим суннитским догмам, к аврату женщин относятся все части тела, кроме кистей рук и лица. У ханафитов (последователей одной из четырех канонических правовых школ в суннитском исламе) считается, что во время намаза женщинам дозволяется оголять ступни. В то же время сунниты считают, что махрамам (родственным мужчинам) мусульманка может показывать аврат, соответствующий обычной домашней обстановке. Однако некоторые духовные исламские школы подобные правила распространяют только для женщин, носящих паранджу. В некоторых ветвях шиизма к женскому аврату относится и лицо: его нужно прикрывать, для этого есть специальная одежда — никаб. Более радикальные шииты не разрешают женщинам оголять и кисти рук.

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