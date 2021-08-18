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Общество

Остался последний. Как ловят бежавших из подмосковного изолятора

Задержан четвертый сбежавший из ИВС Истры

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Следственный комитет проинформировал о задержании в Нижегородской области Александра Бутнару, четвертого сбежавшего из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. Таким образом, на свободе остался только один беглец — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова.

Александр Бутнару, один из пяти участников побега из ИВС в Истре 6 августа, задержан в Нижегородской области. Об этом сообщает официальный сайт следственного комитета РФ.

«Утром 18 августа 2021 года в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи – Александр Бутнару», — сообщает ведомство.

Сообщается, что в отношение задержанного, а также других лиц, совершивших побег, продолжается расследование уголовного дела по ч.2 ст. 313 УК РФ (Побег из мест лишения свободы, из-под стражи или ареста, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По данной статье наказание может включать принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время следственные органы принимают меры к его этапированию в СИЗО Московской области, а также устанавливаются пособники, способствовавшие побегу.

Ранее стало известно о задержании еще двух человек — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Они скрывались в съемной квартире в Подольске Московской области. В одном помещении с беглецами находились мужчина и женщина, арендовавшие квартиру. Позднее они также были задержаны. На следующий день еще один беглец сдался полиции сам.

Таким образом на свободен остается пятый, самый опасный из беглецов – Александр Мавриди.

Он обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также лишении свободы столичного адвоката. Позднее правоохранительные органы объявили о вознаграждении в один миллион рублей за информацию, которая поможет в розыске опасного преступника.

Напомним, что побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом. Как позднее рассказали в СК, один из сотрудников ИВС в Истре отключил камеры видеонаблюдения перед тем, как арестанты сбежали из изолятора, после чего он и другой дежурный ушли спать. При этом сотрудники оставили открытыми «кормушки» в камерах заключенных, что помогло последним совершить побег.

В связи с этим двум сотрудникам ИВС предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Речь идет о майоре Сергее Лаврентьеве и сержанте Елене Бурдаковской.

«По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Впоследствии стало известно, что у беглецов были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, из Истры, сообщили информацию о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских патрулей, а также оказали иное содействие.

Убийство Владимира Маругова

Оставшегося на свободе беглеца – Александра Мавриди — задержали в ноябре 2020 года по подозрению в убийстве подмосковного бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов. Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили прикованного к кровати пенсионера. По данным СК, мужчину удерживали силой, вымогая у него квартиру.

Тело Владимира Маругова нашли в ночь на 2 ноября на территории его дома в Московской области. Во время убийства бизнесмена на участке в Подмосковье находились также его мать с отчимом, домработница и пятилетний сын. Но на момент преступления все они были в доме — за 15 минут до нападения в баню к Маругову заходила его мать, чтобы забрать внука.

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