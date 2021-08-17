«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19

Пятая разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса сейчас «на подходе», сообщила 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем временем в стране продолжается массовая вакцинация — россияне могут бесплатно привиться одним из четырех уже зарегистрированных препаратов.

Пятая разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса сейчас «на подходе». Об этом во вторник, 17 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — рассказала она.

Массовая вакцинация началась в России 18 января. Жители страны могут бесплатно привиться одним из четырех препаратов — двухкомпонентными «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» или однокомпонентной «Спутник Лайт».

Ранее гендиректор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н» может быть зарегистрирована в России уже в августе.

О ситуации с коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 958, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За последние 24 часа в стране зарегистрировали 805 летальных исходов.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ во вторник снизился до 0,98. В Москве показатель упал до 0,91, а в Санкт-Петербурге — до 0,83, следует из подсчетов ТАСС.

Индикатор остается выше единицы в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской и Свердловской областях он держится на уровне 1,01, а в Подмосковье вырос до 1,13 — максимума с 29 июня. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Что известно о вакцинах

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

«Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели. Вакцинация проводится бесплатно для всех граждан России.

Все вакцины рекомендованы для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, прививки могут сделать бесплатно все граждане РФ. Продолжительность действия защиты препаратов неизвестна, однако эксперты рекомендуют пройти ревакцинацию через полгода.