Вакцинация и изменения ЕГЭ: какие вопросы родители зададут министру просвещения

Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с родителями и специалистами ведомств в Москве

Родители российских школьников намерены обсудить на встрече с главой Минпросвета Сергеем Кравцовым изменения в ЕГЭ, цифровизацию и вакцинацию, заявила «Газете.Ru» представитель Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. В Госдуме считают, что если прививки для учеников и станут обязательными, то лишь после выборов нового созыва нижней палаты парламента. Что же касается цифровизации, то школьникам придется к этому привыкать, уверены эксперты.

Изменения в ЕГЭ

28 августа состоится Общероссийское родительское собрание, на котором министр просвещения Сергей Кравцов встретится с родителями школьников, чтобы обсудить волнующие их вопросы.

«Сбор вопросов еще не закончен, мы в процессе, но на данный момент уже обозначились несколько тем, которые особенно волнуют родителей. В первую очередь, их тревожит тема изменений в ЕГЭ. Многие не понимают, что это будет за реформа и как она повлияет на будущее ребенка, станет ли экзамен сложнее», — рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Изменения в ЕГЭ ожидаются уже в следующем году. Перспективные модели контрольно-измерительных материалов (КИМов) ЕГЭ-2022 опубликованы Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

«Обновление экзаменационных моделей ЕГЭ планируется проводить поэтапно, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года», — говорится на сайте.

Например, в ЕГЭ по русскому увеличилось количество заданий, теперь их 28. На смену тестовым заданием пришел лингвистический и смысловой анализа текста. Продолжительность экзамена при этом увеличивать не планируют.

«ЕГЭ переходит на форматы не углубленного профильного знания, а, скорее, комплексного освоения предмета. Мы приходим к заданиям, где нужно, опираясь на знания разных предметов, продемонстрировать свои умения работать с информацией, сопоставлять условия, делать выводы», — пояснила «Газете.Ru» заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина.

Такой формат, по ее словам, требует изменений подхода к школьной подготовке. «Это уже не просто овладение предметным знанием и умение запоминать, это умение думать и рассуждать, опираясь на разные предметы», — уточнила она.

При этом, подчеркнула Абанкина, «угадаек», где школьник мог наугад расставить галочки в нужных местах и получить проходной бал, в ЕГЭ нет уже сегодня.

«Я думаю также, что в гуманитарных предметах — литературе, истории, обществознании — больше внимания будет уделено тому, что сегодня поставлено во главу угла: патриотическому воспитанию», — добавила профессор.

КИМы ЕГЭ-2022 будут отличаться от прошлых, но различия не будут кардинальными, говорит директор проектов Центра проектов направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, кандидат педагогических наук Евгений Малеванов.

«Появится больше заданий, которые будут требовать не демонстрацию предметных знаний, а комплексного анализа. ЕГЭ не станет сложнее, но нужно будет повнимательнее смотреть банк заданий», — отметил он.

В 2022 году госэкзамен сдадут школьники, которые с первого класса обучались по действующим Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОСам) — это первое поколение, полностью обучавшееся по ним.

«У них были свои программы с определенным набором учебников. Среди поставленных целей были, в том числе, и метапредметные навыки, то есть умение работать с текстом, анализировать информацию вне зависимости от предмета», — объяснил Малеванов.

Вопрос вакцинации

Еще одна тема, которую родители школьников поднимут на встрече с министром, — это вакцинация учеников.

«Конечно, всех волнует вопрос вакцинации. Будет ли прививка от коронавируса обязательной — если да, то будут ли вакцинировать в школах, будут ли не привитых пускать в школу, будут ли привиты все учителя», — сказала директор по развитию НРА Марианна Шевченко.

Ранее глава Минпросвета Сергей Кравцов рекомендовал педагогам привиться, подчеркнув, что вакцинация должна быть добровольной. Во многих регионах местные Роспотребнадзоры установили обязательную планку в 60% привитых сотрудников в образовательных организациях.

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что вакцинация несовершеннолетних не станет обязательной.

«Но помещения в школах используются под завязку, особенно после ликвидации третьей смены. Многие школы уже сейчас — школы полного дня. А с учетом требований разводить потоки – это будет очень непростая ситуация», — рассуждает она.

В свою очередь зампред думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев возможность обязательной вакцинации школьников не исключает.

«До конца избирательной компании (речь о предстоящих выборах в Госдуму — «Газета.Ru») власти вряд ли пойдут на обязательные прививки, ну а потом, я думаю, все очевидно», — заявил он, подчеркнув, что оппозиционные партии будут выступать против такого решения.

Нужны ли гаджеты

Родители в ходе Общероссийского собрания также планируют поднять тему использования гаджетов и онлайн-платформ в учебном процессе.

«Приходит много сообщений по этому поводу, родители опасаются влияния гаджетов и хотели бы ограничить их использование или даже вовсе исключить, не применять. Пугает родителей и Цифровая образовательная среда (ЦОС, федеральный проект по цифровизации образования — «Газета.Ru») — пока непонятно, куда это приведет», — поделилась Марианна Шевченко.

Актуален для родителей и вопрос дистанционного обучения – несмотря на то что Минпросвет уже анонсировал начало учебного года в традиционном формате, мамы и папы переживают, что эпидситуация снова ухудшится и дети вернутся в онлайн.

Сегодня широко разрабатываются программы дистанционного образования — это общемировая тенденция, пояснил депутат Максим Зайцев. «Однако это может привести к элитарности общего образования и его недоступности для всех желающих», — считает он.

По словам профессора Ирины Абанкиной, опасения родителей по поводу использования цифровых технологий в школе понятны.

«Не все владеют гаджетами одинаково, не все успевают освоить эти компетенции и поиска информации, и управления устройствами и программами. Поэтому родители, конечно, опасаются, что из-за этого школьник может проиграть в конкуренции со сверстниками», — уточнила она.

Кроме того, актуален вопрос влияния компьютеров и мобильных устройств на здоровье детей – как физическое, так и психологическое, добавила Абанкина.

Но вектор на компьютеризацию того же ЕГЭ уже взят, и за ним будущее, поэтому к этому «придется приноровиться», пояснила профессор.

«Профильные ведомства собираются продвигаться в этом направлении, компьютеризируя задания, делая их более вариативными, тем самым уменьшая возможность подсказок и списываний», — заключила Абанкина.