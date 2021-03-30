В сети появилось видео вторых испытаний Ил-112В

Опубликовано видео второго испытательного полета военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

На записи видно, как самолет поднимается в воздух с взлетно-посадочной полосы аэродрома Воронежского авиастроительного объединения и приземляется обратно. Экипаж Ил-112В встречают работники завода. Они подбрасывают пилотов и инженеров, осуществивших испытательный полет.

Агентство отмечает, что во время полета прошла проверка различных режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также работы его основных систем. Ил-112В находился в воздухе 30 минут, полет прошел успешно, пишет агентство.

По его информации, в состав экипажа самолета вошли шеф-пилот ПАО «Ил» Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

30 марта стало известно, что военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет.

Ранее сообщалось, что второй полет Ил-112В, который должен был пройти в апреле 2020 года, перенесли из-за пандемии коронавируса.

Первый полет этого самолета состоялся в Воронеже в 2019 году.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.