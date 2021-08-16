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Общество

«Отказать талибам* невозможно — у них автоматы»

Граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране

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Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года

Боевики у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года

Reuters
После смены власти рядовые граждане Афганистана столкнулись с агрессией со стороны талибов*: они сообщили «Газете.Ru», что члены группировки врываются в дома, заставляют готовить им еду, а затем забирают последние деньги. Многие афганцы бегут к границам соседних стран и просят выпустить их, но боевики остаются непреклонными.

26-летний Парвиз (имя изменено) родился в Афганистане в одном из крупнейших городов страны — называть его молодой человек отказался из соображений безопасности. После школы он поступил в медицинский вуз в одной из бывших республик СССР. В университете он выучил русский язык, а по окончании даже получил вид на жительство — но несколько лет назад молодой человек решил вернуться на родину, чтобы пожить с родственниками.

Талибов (организация запрещена в России) все очень боятся – не почувствовать это невозможно. Более того, они сами настраивают народ на страх к себе. Они приходили к нам и соседям в дом, забирали последние деньги. Наших женщин заставляют готовить им еду. То есть они заходят в дом и чувствуют себя полными хозяевами: указывают, что приносить и что делать. Отказать им при этом невозможно — у них автоматы, страшно», — рассказывает Парвиз.

Выйти на улицу без страха невозможно — все террористы ходят с автоматами, вид у них ужасающий, продолжает он.

«Глаза обведены черной сурьмой, лица суровые. Нам сложно выходить из дома — а вдруг нас убьют? Это все действует на психику: мы боимся спать, снятся кошмары. В стране страшно находиться», — признался он.

15 августа Парвиз с семьей пытался сбежать из страны в Узбекистан — однако боевики им этого сделать не дали.

«Народ бежит к границам соседних стран и умоляет пустить, но талибы не пропускают практически никого. Только некоторые успевают просочиться, но они рискуют своими жизнями. Мы ищем спасение, весь мир от нас отвернулся! Чувствуем себя в жестокой клетке с животными. Человечности не осталось. Никто из нас, здесь живущих, не знает, доживем ли мы до вечера или следующего утра», — говорит Парвиз.

По его словам, люди в Афганистане готовы умирать – лишь бы не остаться под властью талибов.

«Если бы народ был рад власти талибов, они бы не прибегали к экстремизму и насилию. Вы сами видели, как один за другим несчастные люди падали с самолета. Это все происходит от безысходности: люди считают, что лучше уж такая смерть, чем жить под властью террористов и терпеть страх и насилие», — добавляет Парвиз.

С ним согласна 23-летняя Гульнара: она родилась в Афганистане, но пять лет назад переехала с частью своей семьи в Россию, чтобы получить образование. Некоторые ее родственники остались на родине и стали очевидцами последних событий.

«Мы уже не спим спокойно три дня — я регулярно на связи с родней. Они рассказывают, что прячутся в лесу, потому что вокруг сплошные обстрелы.

В целом, все жители убегают, прячутся от обстрелов в лесах и канавах, потом возвращаются по темноте домой. Говорили, что к соседям в дом попали ракеты», — говорит девушка.

Афганцы сейчас нуждаются в помощи, подчеркивает Гульнара: «Мы готовы сделать все, что в наших силах – любая помощь нашим землякам ценится. Мы помогаем материально — пересылаем средства на родину, также стараемся психологически поддержать звонками и сообщениями. Невольно представляешь на их месте себя – и становится просто страшно».

Местные с ужасом представляют будущее Афганистана — ожидают регресса и возвращения к средневековым установкам.

«Мы переживаем в первую очередь за женщин, за их права и будущее. Несмотря на то что талибы разрешили им ходить в школу и университет, работать им по-прежнему будет запрещено. То есть никаких политических должностей: они не смогут быть ни учителями, ни врачами», — отмечает 22-летняя Фатима из Москвы, чьи родственники живут в Афганистане.

В 90-е годы, когда Афганистан также находился под властью «Талибана», девочкам запрещалось посещать школу, а женщинам не разрешалось работать вне дома или появляться на публике без закрывающей все тело одежды и сопровождения мужчин. Нарушителей этих правил публично пороли или казнили.

По словам Фатимы, в стране продолжают работать школы, но уже сейчас ее знакомые оставляют своих сестер и дочерей дома, опасаясь самосуда со стороны талибов.

Ранее представитель движения «Талибан» уточнил изданию Al Arabiya, что все женщины будут обязаны носить хиджаб. При этом он гарантировал, что они смогут выходить из дома в одиночестве, без сопровождения мужчин.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Иностранные дипломаты и граждане западных стран уезжают из страны по единственному действующему транспортному сообщению — через кабульский аэропорт.

К ним пытаются присоединиться рядовые афганцы. СМИ сообщают о трех погибших, которые зацепились за шасси самолета и упали с большой высоты. Аэропорт покидают лишь военно-транспортные суда — они вывозят сотрудников посольств.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» Мохаммад Наим в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что война на территории Афганистана завершилась.

«Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они увидели плоды своих усилий и жертв на протяжении 20 лет. Война в стране окончилась», — сказал он.

Он утверждает, что талибы намерены развивать международные отношения в мирном ключе и не планируют оставаться в изоляции. По его словам, в ближайшее время в Афганистане будут определены новые тип власти и форма правления.

«Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы никому не позволим использовать наши земли для нацеливания на кого-либо, и мы не хотим причинять вреда другим», — заключил он.

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