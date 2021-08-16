Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге... 22:16
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной 22:14
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану 22:09
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов* 21:53
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели 21:50
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка 21:41
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге 21:36
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России 21:32
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными... 21:16
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год 21:10
Общество

Школьников вернут за парты

В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало учебного года в традиционном формате — 1 сентября дети вернутся за парты. Уроки будут проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Отказ от дистанционки родители и профессиональное сообщество восприняли с энтузиазмом, а вот вопрос вакцинации по-прежнему остается болезненным. Хотя глава Минпросвета и уточнил, что она должна быть добровольной, в учительском профсоюзе «Газете.Ru» сообщили о регулярных жалобах на принуждение к ней.

Между плохим и очень плохим

В понедельник, 16 августа, министр просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой анонсировал, что учебный год начнется в традиционном формате.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в свою очередь подчеркнула, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов недопустим. Сергей Кравцов ее позицию поддержал.

«Занятия будут проходить в очном формате, но с сохранением требований Роспотребнадзора», — рассказал «Газете.Ru» член Совета профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания в нижегородской школе Дмитрий Казаков.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, за каждым классом закрепляется свой кабинет – учителя сами приходят на урок. В столовую школьники будут ходить по четкому графику, а дополнительные занятия и кружки дети могут посещать только в компании одноклассников – «смешивать» параллели нельзя.

Начало года в очном формате первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «плюсом, но с оговоркой».

«Я бы не гарантировал, что учебный год везде начнется без так называемой дистанционки. Я думаю, что в некоторых регионах будет смешанная система. Все зависит от эпидемиологической ситуации — как она будет развиваться, предсказать невозможно. Сегодня складывается впечатление, что заболеваемость в стране снижается, но это происходит не во всех регионах, а благополучная цифра достигается, в основном, за счет Москвы», — сказал он.

В данных условиях, по словам депутата, властям приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим»: снижением качества образования, к которому ведет дистанционка, и сохранением жизней, в особенности родителей школьников, их бабушек и дедушек. «Хотя специалисты утверждают, что новый вариант вируса, «дельта», поражает и детей», — добавил он.

«Между Сциллой и Харибдой предстоит в этом году проходить российской системе образования», — заключил Смолин.

Вопрос вакцинации

У родителей, по мнению Олега Смолина, должна сохраняться возможность оставить детей на дистанционном обучении, если у них, например, слабое здоровье.

«Я думаю, что родители вправе в каких-то случаях, понимая, что они ухудшают образование ребенка, настаивать на дистанционных технологиях», — пояснил он.

В целом же возврат к очному формату обучения вызывает одобрение родительского сообщества. «Родители воспринимают это как благо и с крайней неохотой думают о том, что переход на дистанционку в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все еще возможен», — отметила основатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

А вот вопрос вакцинации такого единогласия не вызывает.

«По поводу вакцинации мнения учителей делятся на два лагеря, и их соотношение примерно 50 на 50. Половина, я в том числе, за, вторая — против. И такая ситуация примерно в каждой школе», — рассказал член Совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

По его словам, в профсоюз неоднократно обращались педагоги, которых руководство школ пыталось заставить вакцинироваться.

«Было много жалоб на принудительную вакцинацию. Принуждали разными способами, самый распространенный — угроза отстранить от работы, такие сообщения приходили из разных регионов. Это происходит тогда, когда начальники, видимо, хотят отчитаться о хороших результатах и пользуются для этого своим административным ресурсом», — сообщил Казаков.

Депутат Смолин тоже сталкивался с обращениями о принудительной вакцинации. Он посоветовал перенаправлять их в прокуратуру.

И Смолин, и Казаков подчеркнули, что считают вакцинацию единственным возможным способом победить пандемию, но она не должна носить принудительный характер.

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» для детей и подростков пока не находится в гражданском обороте. Ее регистрация ожидается к 15 сентября 2021 года. Что касается вакцинации сотрудников школ, то ее уровень устанавливается местным Роспотребнадзором в зависимости от эпидситуации. Например, в Москве должны быть привиты 60% сотрудников в каждой школе. Такие же показатели установлены в большинстве регионов страны.

Со временем в России придут к вакцинации на базе школ, отмечает депутат Смолин. «Думаю, мы обязательно придем к вакцинации на базе школ, но когда именно, сказать пока сложно», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ООН: «Талибан»* не должен поддерживать террористов. LIVE
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане. ОНЛАЙН
Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт
Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Цены на продукты на Украине рекордно взлетели
Новости и материалы
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
СМИ: в Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Все новости
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
«Газпром» забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины
«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией
При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией
Разучились летать: как человек повлиял на эволюцию насекомых
Биологи: из-за уничтожения лесов насекомые теряют крылья
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях