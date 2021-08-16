Школьников вернут за парты

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало учебного года в традиционном формате — 1 сентября дети вернутся за парты. Уроки будут проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Отказ от дистанционки родители и профессиональное сообщество восприняли с энтузиазмом, а вот вопрос вакцинации по-прежнему остается болезненным. Хотя глава Минпросвета и уточнил, что она должна быть добровольной, в учительском профсоюзе «Газете.Ru» сообщили о регулярных жалобах на принуждение к ней.

Между плохим и очень плохим

В понедельник, 16 августа, министр просвещения Сергей Кравцов в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой анонсировал, что учебный год начнется в традиционном формате.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в свою очередь подчеркнула, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов недопустим. Сергей Кравцов ее позицию поддержал.

«Занятия будут проходить в очном формате, но с сохранением требований Роспотребнадзора», — рассказал «Газете.Ru» член Совета профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания в нижегородской школе Дмитрий Казаков.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, за каждым классом закрепляется свой кабинет – учителя сами приходят на урок. В столовую школьники будут ходить по четкому графику, а дополнительные занятия и кружки дети могут посещать только в компании одноклассников – «смешивать» параллели нельзя.

Начало года в очном формате первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «плюсом, но с оговоркой».

«Я бы не гарантировал, что учебный год везде начнется без так называемой дистанционки. Я думаю, что в некоторых регионах будет смешанная система. Все зависит от эпидемиологической ситуации — как она будет развиваться, предсказать невозможно. Сегодня складывается впечатление, что заболеваемость в стране снижается, но это происходит не во всех регионах, а благополучная цифра достигается, в основном, за счет Москвы», — сказал он.

В данных условиях, по словам депутата, властям приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим»: снижением качества образования, к которому ведет дистанционка, и сохранением жизней, в особенности родителей школьников, их бабушек и дедушек. «Хотя специалисты утверждают, что новый вариант вируса, «дельта», поражает и детей», — добавил он.

«Между Сциллой и Харибдой предстоит в этом году проходить российской системе образования», — заключил Смолин.

Вопрос вакцинации

У родителей, по мнению Олега Смолина, должна сохраняться возможность оставить детей на дистанционном обучении, если у них, например, слабое здоровье.

«Я думаю, что родители вправе в каких-то случаях, понимая, что они ухудшают образование ребенка, настаивать на дистанционных технологиях», — пояснил он.

В целом же возврат к очному формату обучения вызывает одобрение родительского сообщества. «Родители воспринимают это как благо и с крайней неохотой думают о том, что переход на дистанционку в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все еще возможен», — отметила основатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

А вот вопрос вакцинации такого единогласия не вызывает.

«По поводу вакцинации мнения учителей делятся на два лагеря, и их соотношение примерно 50 на 50. Половина, я в том числе, за, вторая — против. И такая ситуация примерно в каждой школе», — рассказал член Совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

По его словам, в профсоюз неоднократно обращались педагоги, которых руководство школ пыталось заставить вакцинироваться.

«Было много жалоб на принудительную вакцинацию. Принуждали разными способами, самый распространенный — угроза отстранить от работы, такие сообщения приходили из разных регионов. Это происходит тогда, когда начальники, видимо, хотят отчитаться о хороших результатах и пользуются для этого своим административным ресурсом», — сообщил Казаков.

Депутат Смолин тоже сталкивался с обращениями о принудительной вакцинации. Он посоветовал перенаправлять их в прокуратуру.

И Смолин, и Казаков подчеркнули, что считают вакцинацию единственным возможным способом победить пандемию, но она не должна носить принудительный характер.

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» для детей и подростков пока не находится в гражданском обороте. Ее регистрация ожидается к 15 сентября 2021 года. Что касается вакцинации сотрудников школ, то ее уровень устанавливается местным Роспотребнадзором в зависимости от эпидситуации. Например, в Москве должны быть привиты 60% сотрудников в каждой школе. Такие же показатели установлены в большинстве регионов страны.

Со временем в России придут к вакцинации на базе школ, отмечает депутат Смолин. «Думаю, мы обязательно придем к вакцинации на базе школ, но когда именно, сказать пока сложно», — заключил он.