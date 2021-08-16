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Общество

«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией

При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией

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По подозрению в получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник Северо-Западной таможни. По сообщениям СМИ Максим Разсыпало занимался беспрепятственным растаможиванием автомобилей за финансовое вознаграждение. Сообщается, что в общей сложности за свои услуги он получил один миллион рублей.

Исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России поймали после получения взятки в один миллион рублей, сообщает официальный сайт Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«В июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления. Реализуя задуманное, фигурант нашел <…> посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей <…> при оформлении 20 автомобилей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Как сообщается, его зовут Максим Разсыпало.

Как сообщает Telegram-канал 112, Розсыпало находился в своей должности больше года, за это время его подчиненные не отметились высокими результатами по пресечению коррупции. Однако, Розсыпало зарекомендовал себя как человек склонный к употреблению алкогольных напитков, в том числе и на рабочем месте. Его подчиненные не раз сигнализировали об этом руководству, но начальство эту информация игнорировало.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге был задержан заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства Калининского УМВД Давид Бокерия. По версии следствия, 36-летний мужчина требовал от представителей одного из клубов крупную взятку. Взамен он предлагал не проводить в заведении проверочные антиковидные рейды и не составлять административные протоколы. Свои услуги он оценил в 1,25 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взятке». При этом администрация «Гигант-холла» свою причастность к преступлению отрицает.

В свою очередь, в конце июля стало известно о задержании прокурора Сызрани при получении взятки. В отношении Вадима Федорина завели дело по ч. 3 ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Согласно версии следствия, он через посредника пытался получить 3 млн руб. за совершение заведомо незаконных действий.

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