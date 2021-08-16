В России возобновляют полеты в еще три страны

Россия с 27 августа планирует возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также стало известно, что будет увеличено количество рейсов в Египет, Венгрию и Киргизию.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил об увеличении стран, с которыми Россия возобновляет регулярное авиасообщение. Дополнили список Чехия, Доминикана и Южная Корея.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Также стало известно об увеличении в три раза рейсов в египетские курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх (с 5 до 15 в неделю).

Авиасообщение с египетскими курортами было возобновлено 9 августа, а прекращено оно было в 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавия», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 224 человека, они все погибли.

Количество авиарейсов в Венгрию, Кипр, Киргизию и Таджикистан также будет увеличено с 27 августа.

По маршруту Москва – Будапешт рейсов станет 7 (было 4) в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос тоже будет увеличено до 7, а из других российских городов — до 4 в неделю.

По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из некоторых российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

В свою очередь до 2 сентября было продлено приостановление рейсов с Танзанией, которое было приостановлено 15 апреля из-за ухудшения ситуации в стране.

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

До этого Россия возобновила регулярное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Исландией, Казахстаном, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией, Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Финляндией, Японией, Мальдивами, Мальтой, Кубой, Сейшелами, Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и Албанией.

На данный момент 59 стран перешли на мягкие ограничения для туристов из России. В 31 стране действуют умеренные ограничения для россиян. То есть для въезда могут требовать справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В некоторых государствах из этой категории возможен карантин по прибытии или по возвращении.

Ранее Минздрав Израиля добавил Россию в список разрешенных для посещения в пандемию стран.

Ведомство утвердило страны красного, оранжевого и желтого списков. Красный — это список стран, посещение которых требует разрешения властей. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тыс. шекелей (примерно 115 тыс. руб.).

Желтый список включает в себя государства, по возвращении из которых жителям Израиля необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус. Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в оранжевый список стран, которые разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже вакцинированным.