Что известно о стрельбе на Кутузовском проспекте

На западе Москвы минувшей ночью был застрелен мужчина. По данным правоохранительных органов, перестрелка двух групп уроженцев кавказских республик произошла возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте. Погиб 28-летний Гасан Абдуллаев, причины конфликта пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

На Кутузовском проспекте в ночь на 15 августа расстреляли мужчину. Как сообщил «Московский комсомолец», нападавших было шестеро. Инцидент произошел на западе Москвы возле магазина «Магнолия».

Жертвой киллеров, по данным издания, стал 28-летний уроженец Дагестана Гасан Абдуллаев. От полученных ранений он скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи». Известно, что приезжий из Махачкалы был безработным.

Мотивы его расстрела, а также обстоятельства произошедшего выясняются.

О перестрелке

Убийству дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве предшествовала перестрелка, утверждает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

«По словам очевидцев, в ночь на воскресенье, около 0:30 на улице раздались громкие хлопки. По предварительным данным, с одной стороны было не меньше пяти мужчин, с другой — двое. Стреляли и те, и другие. Позже на месте были обнаружены гильзы нескольких калибров», — рассказал собеседник издания.

Участников перестрелки разыскивает полиция. Сразу после нападения все они скрылись с места происшествия — в том числе мужчина, который был с Абдуллаевым.

Все участники инцидента, предположительно, являются уроженцами кавказских республик. «Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырех пистолетов. Предположительно, есть еще пострадавшие», — пишет «Лента.ру».

«Не исключено, что огнестрельные ранения в перестрелке получили и другие участники, однако друзьям удалось увезти их», — отметил в свою очередь источник kp.ru.

Момент убийства Абдуллаева попал в объектив камер наблюдения. На записи, оказавшейся в распоряжении РЕН-ТВ, видно, как человек падает замертво. По словам свидетелей, погибший незадолго до выстрелов пытался скрыться от нападавших во дворах близлежащих домов.

Убийцы стреляли в Абдуллаева не менее 15 раз, передает Telegram-канал «112». «Мужчина какое-то время находился в сознании и успел добежать до магазина. Киллеры скрылись только после того, как убедились, что Абдуллаев мертв. Преступники уехали с места убийства на двух машинах, нападавших было шестеро», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

«Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается», — сообщается в пресс-релизе ведомства.