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Общество

Что известно о стрельбе на Кутузовском проспекте

В ходе перестрелки на Кутузовском проспекте погиб один человек

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На западе Москвы минувшей ночью был застрелен мужчина. По данным правоохранительных органов, перестрелка двух групп уроженцев кавказских республик произошла возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте. Погиб 28-летний Гасан Абдуллаев, причины конфликта пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

На Кутузовском проспекте в ночь на 15 августа расстреляли мужчину. Как сообщил «Московский комсомолец», нападавших было шестеро. Инцидент произошел на западе Москвы возле магазина «Магнолия».

Жертвой киллеров, по данным издания, стал 28-летний уроженец Дагестана Гасан Абдуллаев. От полученных ранений он скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи». Известно, что приезжий из Махачкалы был безработным.

Мотивы его расстрела, а также обстоятельства произошедшего выясняются.

О перестрелке

Убийству дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве предшествовала перестрелка, утверждает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

«По словам очевидцев, в ночь на воскресенье, около 0:30 на улице раздались громкие хлопки. По предварительным данным, с одной стороны было не меньше пяти мужчин, с другой — двое. Стреляли и те, и другие. Позже на месте были обнаружены гильзы нескольких калибров», — рассказал собеседник издания.

Участников перестрелки разыскивает полиция. Сразу после нападения все они скрылись с места происшествия — в том числе мужчина, который был с Абдуллаевым.

Все участники инцидента, предположительно, являются уроженцами кавказских республик. «Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырех пистолетов. Предположительно, есть еще пострадавшие», — пишет «Лента.ру».

«Не исключено, что огнестрельные ранения в перестрелке получили и другие участники, однако друзьям удалось увезти их», — отметил в свою очередь источник kp.ru.

Момент убийства Абдуллаева попал в объектив камер наблюдения. На записи, оказавшейся в распоряжении РЕН-ТВ, видно, как человек падает замертво. По словам свидетелей, погибший незадолго до выстрелов пытался скрыться от нападавших во дворах близлежащих домов.

Убийцы стреляли в Абдуллаева не менее 15 раз, передает Telegram-канал «112». «Мужчина какое-то время находился в сознании и успел добежать до магазина. Киллеры скрылись только после того, как убедились, что Абдуллаев мертв. Преступники уехали с места убийства на двух машинах, нападавших было шестеро», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

«Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

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