Сотни погибших, масштабные разрушения: последствия мощного землетрясения на Гаити

Землетрясения вызвали масштабные разрушения на юго-западе Гаити — повреждены или полностью уничтожены дома, административные здания, объекты инфраструктуры. Власти острова сообщили, что некоторые населенные пункты разрушены полностью. Уже известно о 227 погибших, сотни человек ранены и числятся пропавшими без вести. Больницы не справляются с потоком пострадавших, кроме того, они уже были переполнены из-за вспышки COVID-19.

Утром 14 августа на Гаити произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Эпицентр находился на юго-западе страны в 40 км от коммуны Ле-Ке и в 125 км от Порт-о-Пренса на глубине 10 км. Reuters со ссылкой на управление гражданской защиты страны передает, что в результате землетрясения погибли не менее 227 человек.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что власти вводят режим чрезвычайного положения на территории всей страны. «Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Толчки ощущались на Кубе и Ямайке, а также в Порт-о-Пренсе и других городах Гаити. Однако наибольшие разрушения сейсмособытие вызвало в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп, а также в городе Ле-Ке, население которого составляют 126 тыс. человек. Там были разрушены жилые дома, административные здания, отели, мосты. Сейчас спасатели пытаются найти выживших в руинах. Кроме того, землетрясение сопровождала волна, которая затопила прибрежный город. Жители, опасаясь цунами, об угрозе которого сообщила геологическая служба США, бежали в горную местность.

Сотни человек пострадали и объявлены пропавшими без вести. Ситуация осложняется и тем, что больницы Гаити переполнены пациентами с коронавирусом — страна до последних недель не начинала вакцинацию своих жителей, в мае там произошла вспышка COVID-19. Директор по гражданской защите Гаити Джерри Чендлер рассказал, что учреждения здравоохранения не справляются с наплывом людей с переломами и другими травмами.

По словам Чендлера, некоторые населенные пункты, близкие к эпицентру, были полностью разрушены. Медпомощь помогают оказывать сотрудники Международного Красного Креста. Среди погибших — депутат и бывший мэр Ле-Ке Габриэль Фортуне. Он вместе с другими людьми оказался погребен под обломками рухнувшего отеля Le Manguier.

Ндиага Сек, официальный представитель ЮНИСЕФ в Порт-о-Пренсе, сообщил, что разрушения затрудняют ликвидацию последствий землетрясения. «Никто не может проехать в этот район. Мы может добраться только по воздуху», — заявил он. По словам Сек, ЮНИСЕФ планирует поставить медикаменты в больница Ле-Ке и Джереми. Координацию помощи осложняет также плохо работающая в регионе связь. Как сообщил CNN администратор больницы городка Джереми, медучреждение перегружено и до сих пор не получало никаких известий от властей.

«У нас не хватает припасов. Мы в настоящее время не можем подсчитать, их количество, но реанимация полностью заполнена. Сейчас мы устанавливаем медицинские палатки во дворе», — рассказал представитель клиники.

Свою помощь Гаити уже предложили Чили и Аргентина. Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся, он назначил координатора по оказанию республике помощи. По данным CNN на острове уже сейчас находятся сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), оценивающие последствия землетрясения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), просьб о помощи от российских граждан, находящихся на острове, не поступало. «Посольство находится в постоянном контакте с почетным консулом России в Порт-о-Пренсе, МИД Гаити, группой наших вертолетчиков, работающих по международному контракту в Гаити. Наибольшим разрушениям подверглись населенные пункты на юге страны», — сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Геофизик из Геологической службы США предупредил, что в течение нескольких недель на Гаити будут ощущаться афтершоки, мощность самого сильного зарегистрированного на данный момент достигла 5,2 балла. Кроме того, американские синоптики прогнозируют, что вечером в понедельник или утром во вторник на остров обрушиться тропический ураган Grace, который может привести к наводнениям.