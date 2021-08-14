Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Житель Южной Каролины дважды выиграл в лотерею за две недели 00:23
Министр обороны досрочно присвоил очередные воинские звания олимпийцам из России 00:21
Овечкин заявил, что ему обидно за серебро гимнастки Авериной на Олимпиаде... 00:11
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше из-за закона об имуществе евреев 00:04
Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были... 14.08.2021, 23:58
Деменко: не будь лимита на легионеров, разве мы узнали бы Фомина и других? 14.08.2021, 23:48
Байден пригрозил Талибану* военным ответом 14.08.2021, 23:42
Байден санкционировал размещение до 5 тысяч военных США в Афганистане 14.08.2021, 23:37
Комментатор «Матч ТВ» назвал провокацией баннер фанатов... 14.08.2021, 23:35
В Польше решили принять закон об отобранном в войну имуществе евреев 14.08.2021, 23:29
Общество

Сотни погибших, масштабные разрушения: последствия мощного землетрясения на Гаити

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 227 человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Землетрясения вызвали масштабные разрушения на юго-западе Гаити — повреждены или полностью уничтожены дома, административные здания, объекты инфраструктуры. Власти острова сообщили, что некоторые населенные пункты разрушены полностью. Уже известно о 227 погибших, сотни человек ранены и числятся пропавшими без вести. Больницы не справляются с потоком пострадавших, кроме того, они уже были переполнены из-за вспышки COVID-19.

Утром 14 августа на Гаити произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2. Эпицентр находился на юго-западе страны в 40 км от коммуны Ле-Ке и в 125 км от Порт-о-Пренса на глубине 10 км. Reuters со ссылкой на управление гражданской защиты страны передает, что в результате землетрясения погибли не менее 227 человек.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что власти вводят режим чрезвычайного положения на территории всей страны. «Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Толчки ощущались на Кубе и Ямайке, а также в Порт-о-Пренсе и других городах Гаити. Однако наибольшие разрушения сейсмособытие вызвало в департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп, а также в городе Ле-Ке, население которого составляют 126 тыс. человек. Там были разрушены жилые дома, административные здания, отели, мосты. Сейчас спасатели пытаются найти выживших в руинах. Кроме того, землетрясение сопровождала волна, которая затопила прибрежный город. Жители, опасаясь цунами, об угрозе которого сообщила геологическая служба США, бежали в горную местность.

Сотни человек пострадали и объявлены пропавшими без вести. Ситуация осложняется и тем, что больницы Гаити переполнены пациентами с коронавирусом — страна до последних недель не начинала вакцинацию своих жителей, в мае там произошла вспышка COVID-19. Директор по гражданской защите Гаити Джерри Чендлер рассказал, что учреждения здравоохранения не справляются с наплывом людей с переломами и другими травмами.

По словам Чендлера, некоторые населенные пункты, близкие к эпицентру, были полностью разрушены. Медпомощь помогают оказывать сотрудники Международного Красного Креста. Среди погибших — депутат и бывший мэр Ле-Ке Габриэль Фортуне. Он вместе с другими людьми оказался погребен под обломками рухнувшего отеля Le Manguier.

Ндиага Сек, официальный представитель ЮНИСЕФ в Порт-о-Пренсе, сообщил, что разрушения затрудняют ликвидацию последствий землетрясения. «Никто не может проехать в этот район. Мы может добраться только по воздуху», — заявил он. По словам Сек, ЮНИСЕФ планирует поставить медикаменты в больница Ле-Ке и Джереми. Координацию помощи осложняет также плохо работающая в регионе связь. Как сообщил CNN администратор больницы городка Джереми, медучреждение перегружено и до сих пор не получало никаких известий от властей.

«У нас не хватает припасов. Мы в настоящее время не можем подсчитать, их количество, но реанимация полностью заполнена. Сейчас мы устанавливаем медицинские палатки во дворе», — рассказал представитель клиники.

Свою помощь Гаити уже предложили Чили и Аргентина. Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся, он назначил координатора по оказанию республике помощи. По данным CNN на острове уже сейчас находятся сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), оценивающие последствия землетрясения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), просьб о помощи от российских граждан, находящихся на острове, не поступало. «Посольство находится в постоянном контакте с почетным консулом России в Порт-о-Пренсе, МИД Гаити, группой наших вертолетчиков, работающих по международному контракту в Гаити. Наибольшим разрушениям подверглись населенные пункты на юге страны», — сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Геофизик из Геологической службы США предупредил, что в течение нескольких недель на Гаити будут ощущаться афтершоки, мощность самого сильного зарегистрированного на данный момент достигла 5,2 балла. Кроме того, американские синоптики прогнозируют, что вечером в понедельник или утром во вторник на остров обрушиться тропический ураган Grace, который может привести к наводнениям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Москвичи шли на работу, а на светофорах стояли танки»
Первый генпрокурор России Валентин Степанков — об Августовском путче 1991 года
Экипаж разбившегося в Турции самолета ВМФ представят к наградам посмертно
Путин выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции
«Нас не слышат»: как отели на Кубани переживают летний сезон
Кубанские отельеры сообщили о серьезных потерях из-за паводка и ограничений
Байден пригрозил Талибану* военным ответом
МВД: сбежавший из ИВС в Истре Мавриди может скрываться под другими фамилиями
Акинфеев повторил рекорд РПЛ
Отец и бабушка певицы Жасмин умерли от коронавируса
Новости и материалы
Житель Южной Каролины дважды выиграл в лотерею за две недели
Министр обороны досрочно присвоил очередные воинские звания олимпийцам из России
Овечкин заявил, что ему обидно за серебро гимнастки Авериной на Олимпиаде в Токио
Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше из-за закона об имуществе евреев
Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были жителями Кубани
Деменко: не будь лимита на легионеров, разве мы узнали бы Фомина и других?
Байден санкционировал размещение до 5 тысяч военных США в Афганистане
Комментатор «Матч ТВ» назвал провокацией баннер фанатов «Спартака» против Соболева
В Польше решили принять закон об отобранном в войну имуществе евреев
В Гидрометцентре назвали города, которым угрожают наводнения
Российский призер Олимпиады завершил карьеру в 24 года
Россиянин отсудил полмиллиона рублей из-за «пустой услуги» автосалона
Алексей Березуцкий рассказал о робости игроков ЦСКА в матче против «Ростова»
Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227
Авербух и Арзамасова стали родителями
Британец, обвиняемый в шпионаже в пользу России, был женат на украинке
Министр спорта Подмосковья объяснил, почему он против отмены лимита на легионеров в РПЛ
Пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку в Миннесоте
Все новости
Достигли потолка. Рост цен на вторичное жилье остановился
Аналитики рассказали, почему «вторичка» перестала дорожать
«Руководство — вон!» Фанаты «Спартака» требуют перемен
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов
«Видимо, вторая Карабахская не стала для всех уроком. Мы можем преподать еще один»
Президент Азербайджана — о мире в регионе, поставках оружия и переговорах с Арменией
«Единственный способ защиты — вакцинация». Главное о коронавирусе за 14 августа
В России третий день подряд фиксируют максимум смертельных случаев от COVID-19
СМИ: город-миллионник могут построить на границе двух регионов
Источник указал местоположение первого сибирского мегаполиса, предложенного Шойгу
Оккупировать Прибалтику за 36 часов. Американский журнал представил план вторжения РФ
The National Interest опубликовал сценарий агрессии Москвы против прибалтийских государств
«Играть с ценами». ФАС хочет ограничить рост стоимости продуктов
Ритейлерам предложили добровольно скорректировать наценки
«Президент не контролирует ситуацию»: что происходит в Афганистане
Талибы* вплотную подошли к Кабулу, президент выступил с обращением к нации
«Действовать нужно быстро и максимально эффективно»
Путин поручил принять безотлагательные меры для ликвидации последствий ЧС
«Поражу вас в самое сердце, но я сотрудничаю с Netflix»
Интервью с писательницей Татьяной Устиновой
Националисты атаковали офис Зеленского
Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве
«Надо было раньше приходить»: в Новокузнецке врач обматерила и выгнала пациентку
Минздрав Кузбасса начал проверку после жалобы пациентки на врача
Холли Берри — 55
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях